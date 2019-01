LECCE – “Giulio Serafino è il nuovo Coordinatore Cittadino a Lecce del Movimento Regione Salento. Abbiamo scelto all’unanimità nel direttivo un arguto e giovane professionista che saprà coniugare nel migliore dei modi passione e impegno con l’amore per il nostro territorio e per la città di Lecce; ci prepariamo così alle prossime sfide che ci attendono, prima tra tutte la campagna elettorale per le amministrative leccesi di in cui il nostro movimento sarà protagonista con le nostre idee e le nostre battaglie”. Lo dichiara Gianluca Montinaro, Coordinatore Provinciale del Movimento Regione Salento.

Giulio Serafino, leccese doc, 26 anni brillante dottore in giurisprudenza e giornalista pubblicista, appassionato di politica, uomo dai sani principi e dai forti ideali, ha da sempre nel cuore le sorti della sua terra e della sua città, a soli 17 anni ha aderito al Movimento Regione Salento e a 19 anni era già Coordinatore del Movimento Giovanile.

Al nuovo Coordinatore i migliori auguri da parte di tutto il direttivo del Movimento Regione Salento: “Giulio Serafino è la persona giusta al momento giusto, in un momento in cui serve nuova linfa e nuovo entusiasmo saprà sicuramente coordinare nel migliore dei modi tutti i lavori che vedranno impegnato il nostro Movimento a Lecce, così come ha fatto precedentemente svolgendo con zelo, maturità, e freschezza il ruolo nel Movimento Giovanile, gli auguriamo buon lavoro”.