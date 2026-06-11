Veglie ha celebrato la Giornata degli Operatori della Sicurezza, della Difesa, del Soccorso e dell’Assistenza alla Comunità

VEGLIE (Lecce) – Si è svolta ieri a Veglie la Cerimonia di Premiazione della Giornata degli Operatori della Sicurezza, della Difesa, del Soccorso e dell’Assistenza alla Comunità, iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di diffondere e rafforzare i valori della legalità, del rispetto delle regole e della tutela del bene comune.
Nel corso della manifestazione sono stati conferiti riconoscimenti a personalità di Veglie che si sono distinte per dedizione, professionalità, meriti eccezionali o atti di particolare valore civico, offrendo un contributo significativo alla sicurezza, alla coesione sociale e al benessere della collettività.
Si tratta di:
Gianni Albano Vice Questore
Antonio quarta Colonello CC
Andrea Verardi Sc Scelto NP/SM
Piero De Luca VVF
Cosimo Cipolla Primo Luogotente Aeronautica
Salvatore Colazzo Com. Polizia penitenziaria
Gioacchino Mattia Col. GdF
Palma Giovanni, Flavio Matino, Giuseppe Quarta Velialpol
8 agenti polizia locale in pensione:
Vice Comandante Giovanna Vetrugno
Maresciallo Maggiore Flavio Bove
Maresciallo Maggiore Salvatore Picciolo
Maresciallo Maggiore Venanzio Coppola
Maresciallo Maggiore Giuseppe Patera
Maresciallo Maggiore Giovanni Albano
Comandante Claudio Manca
Comandante Gerardo Maggiore
Dopo i saluti istituzionali della Sindaca, sono intervenuti Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno e Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, figura simbolo dell’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata.
È stato un momento particolarmente significativo per il nostro paese, che ha voluto rendere omaggio a donne e uomini della comunità vegliese che, con dedizione, professionalità e senso del dovere, operano ogni giorno al servizio degli altri e del bene comune – le parole della sindaca Mariarosaria De Bartolomeo -. Accogliere e premiare queste figure rappresentative della nostra comunità è stata per me una grande emozione e un motivo di orgoglio per tutta Veglie.
Continuiamo insieme a promuovere i valori della legalità, del rispetto delle regole, della responsabilità e della partecipazione, affinché siano sempre il fondamento della nostra comunità e il miglior insegnamento per le nuove generazioni”.
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