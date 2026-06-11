Veglie ha celebrato la Giornata degli Operatori della Sicurezza, della Difesa, del Soccorso e dell’Assistenza alla Comunità

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VEGLIE (Lecce) – Si è svolta ieri a Veglie la Cerimonia di Premiazione della Giornata degli Operatori della Sicurezza, della Difesa, del Soccorso e dell’Assistenza alla Comunità, iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di diffondere e rafforzare i valori della legalità, del rispetto delle regole e della tutela del bene comune.

Nel corso della manifestazione sono stati conferiti riconoscimenti a personalità di Veglie che si sono distinte per dedizione, professionalità, meriti eccezionali o atti di particolare valore civico, offrendo un contributo significativo alla sicurezza, alla coesione sociale e al benessere della collettività.

Si tratta di:

Gianni Albano Vice Questore

Antonio quarta Colonello CC

Andrea Verardi Sc Scelto NP/SM

Piero De Luca VVF

Cosimo Cipolla Primo Luogotente Aeronautica

Salvatore Colazzo Com. Polizia penitenziaria

Gioacchino Mattia Col. GdF

Palma Giovanni, Flavio Matino, Giuseppe Quarta Velialpol

8 agenti polizia locale in pensione:

Vice Comandante Giovanna Vetrugno

Maresciallo Maggiore Flavio Bove

Maresciallo Maggiore Salvatore Picciolo

Maresciallo Maggiore Venanzio Coppola

Maresciallo Maggiore Giuseppe Patera

Maresciallo Maggiore Giovanni Albano

Comandante Claudio Manca

Comandante Gerardo Maggiore

Dopo i saluti istituzionali della Sindaca, sono intervenuti Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno e Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, figura simbolo dell’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata.

È stato un momento particolarmente significativo per il nostro paese, che ha voluto rendere omaggio a donne e uomini della comunità vegliese che, con dedizione, professionalità e senso del dovere, operano ogni giorno al servizio degli altri e del bene comune – le parole della sindaca Mariarosaria De Bartolomeo -. Accogliere e premiare queste figure rappresentative della nostra comunità è stata per me una grande emozione e un motivo di orgoglio per tutta Veglie.

Continuiamo insieme a promuovere i valori della legalità, del rispetto delle regole, della responsabilità e della partecipazione, affinché siano sempre il fondamento della nostra comunità e il miglior insegnamento per le nuove generazioni”.