Venerdì 12 giugno la seconda giornata di Fandango Live tra cinema, libri, fumetto, musica, podcast, informazione, formazione, comicità e racconto civile

LECCE – Cinema, libri, fumetto, musica, podcast, informazione, formazione, comicità e racconto civile: fino a domenica 14 giugno a Lecce prosegue la prima edizione di Fandango Live, iniziativa organizzata da Fandango Factory, progetto sostenuto da Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Fondazione Con il Sud.

SECONDO GIORNO | VENERDÌ 12 GIUGNO

Dopo la prima serata con l’inaugurazione ufficiale, il vernissage della mostra di fumetti Al di là del mare. Palestina Italia di Safaa Odah e Pat Carra, e le proiezioni di Mine Vaganti di Ferzan Özpetek e Il passato è una terra straniera di Daniele Vicari, venerdì 12 giugno la manifestazione – realizzata in collaborazione con Apulia Film Commission e Regione Puglia, a valere sulle risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026” – entra nel vivo con una ricca giornata diffusa in tutta la città. Tra gli ospiti la regista Benedetta Argentieri con Paolo Mereghetti per The Matchmaker, Claudio Morici con il reading La malattia dell’ostrica, Valentina Calderone e Francesca Zanni con il podcast Non c’era una volta, Alessandro Baricco e Riccardo Luna con Che tempo è questo?, introdotti da Tiziana Triana. In programma anche Manuela Maddamma con L’affascino, la proiezione di Regeni, tutto il male del mondo con il collegamento con Paola Deffendi, Claudio Regeni e Alessandra Ballerini. In serata la regista francese Amélie Bonnin con Allora balliamo e poi Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa e la comicità di Puntarelle con Gioia Salvatori/Cuoro, Alexandra Genzini, Frad, Alessandra Flamini, Ilaria Giambini e Paola Giglio.

IL PROGRAMMA

Si riparte alle 10:00 alla Libreria Liberrima con “Le notizie del giorno e quelle che non scadono mai”, la rassegna stampa a cura di A Sud e La Revue – L’informazione a fumetti. Fino a domenica, ogni mattina, Fandango Live proporrà un appuntamento dedicato all’ambiente, alla crisi climatica, alla riconversione ecologica e ai modi in cui il cambiamento climatico viene raccontato. Il primo incontro ospiterà anche il CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Dalle 10:30 alle 13:00, negli spazi del Convitto Palmieri, il percorso di Fandango Factory proporrà – anche sabato e domenica – workshop dedicati a editoria, cinema, podcast, fumetto e sostenibilità, con professioniste e professionisti dei diversi settori. Il progetto nasce per accompagnare la crescita di startup giovanili attive nell’ambito culturale, con particolare attenzione al patrimonio immateriale, e per favorire l’accesso al lavoro attraverso attività formative, imprenditoriali e di orientamento. Attiva Cime di Rapa Orienta – #mareasinistra, la linea di intervento del programma Punti Cardinali For Work, pensata come spazio di confronto tra formazione, imprese e territorio a partire dall’esperienza del brand ristorativo Cime di Rapa, noto per le sue politiche di inclusione professionale rivolte a persone in condizione di vulnerabilità. Nel pomeriggio la rassegna si sposterà anche al Cinelab Giuseppe Bertolucci, dove alle 18:30 la regista Benedetta Argentieri, in dialogo con il critico cinematografico Paolo Mereghetti, presenterà The Matchmaker. Il documentario, fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, nasce dall’incontro con Tooba Gondal, tra le più note jihadiste britanniche, intervistata in un campo di prigionia in Siria dopo la sconfitta dell’ISIS da parte dell’esercito di liberazione curdo. Un lavoro che apre una riflessione sul ruolo delle donne nel Califfato, tra adesione ideologica, responsabilità e violenza. Alle 18:45, nel Chiostro dei Teatini, Claudio Morici sarà protagonista del reading La malattia dell’ostrica, introdotto da Vins Gallico, scrittore e responsabile dei podcast Fandango. Con il suo tono ironico, tenero e spiazzante, Morici racconterà l’arduo e tragicomico mestiere dello scrittore, partendo da un’illuminazione: gli scrittori sono tutti matti. Da Cesare Pavese a Emilio Salgari, fino a Giovanni Pascoli, il reading attraversa il paradosso tra genio e fragilità e riflette sul potere dei libri che, nonostante tutto, continuano a salvarci la vita. Alle 19:15, nel Chiostro degli Agostiniani, sarà presentato il podcast Fandango Non c’era una volta, scritto e narrato da Valentina Calderone, garante per i diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, e Francesca Zanni, giornalista e podcaster. Il progetto racconta storie di persone che, in epoche e geografie diverse, hanno contribuito al cambiamento e all’affermazione di diritti oggi considerati fondamentali. Alle 19:30, nel Chiostro dei Teatini, spazio a Che tempo è questo?, spettacolo-dialogo sull’intelligenza artificiale e sull’uso dei social network con lo scrittore Alessandro Baricco e il giornalista Riccardo Luna. L’incontro sarà introdotto da Tiziana Triana, responsabile editoriale di Fandango Libri. Alle 20:00, nel Chiostro degli Agostiniani, Manuela Maddamma presenterà il romanzo L’affascino pubblicato da Fandango Libri, in dialogo con l’editor Lavinia Azzone. Ambientato nel 1972, il libro segue il viaggio nel Salento di Emilio Della Torre, giovane antropologo impegnato in alcune ricerche sul tarantismo. A Tricase l’incontro con Mira spalanca un racconto in cui il gotico si fa solare e l’horror attinge alle radici profonde della tradizione magica del Meridione. Alle 20:30, al Cinelab Giuseppe Bertolucci, sarà proiettato Regeni, tutto il male del mondo di Simone Manetti, primo documentario dedicato alla verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, ritrovato ucciso nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016. A raccontare la storia di Giulio sono, per la prima volta, i genitori Claudio Regeni e Paola Deffendi, insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, che li ha assistiti nella lunga battaglia legale. Al termine della proiezione è previsto il collegamento con Paola Deffendi, Claudio Regeni e Alessandra Ballerini in dialogo con Paolo Mereghetti. Alle 21:00, a Tagliatelle – Stazione Ninfeo proseguirà il Cineclub Fandango Cult con Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa. Ambientato in un Sud segnato da fabbriche, droga e abbandono, il film racconta l’amicizia tra Veleno e Zazà, il calcio come promessa di riscatto e l’arrivo di Annalisa, figura fragile e misteriosa destinata a cambiare per sempre le loro vite. Alle 21:30, nel Chiostro dei Teatini, la regista, sceneggiatrice e direttrice artistica francese Amélie Bonnin presenterà Allora balliamo (Partir un jour), musical campione di incassi in Francia e film d’apertura dell’ultima edizione del Festival di Cannes. La protagonista Cécile sta per realizzare il sogno di aprire un ristorante tutto suo, ma l’infarto del padre la costringe a tornare nel paese dell’infanzia. Lontana da Parigi, ritrova un amore giovanile e vede riaffiorare ricordi capaci di mettere in crisi ogni certezza. Sempre alle 21:30, nel Chiostro degli Agostiniani, sarà di scena Puntarelle – Ingredienti croccanti per un discorso amoroso, doppio show comico che smonta romanticherie, frasi fatte e luoghi comuni sull’amore. Si partirà con Crush. Tentativi sparsi per ri-fare l’amore, di e con Gioia Salvatori/Cuoro, ispirato al podcast Il cuore scoperto e sonorizzato da Alexandra Genzini: un attraversamento ironico e sentimentale tra amore, sesso, coppia e relazioni. A seguire C’è Figa. Stand up comedy femminista, con Frad, Alessandra Flamini, Ilaria Giambini e Paola Giglio, format che porta sul palco proverbi, stereotipi e luoghi comuni della tradizione per farli finalmente invecchiare davanti al microfono.

FANDANGO LIVE

Contribuiscono all’organizzazione il capofila del progetto Fandango Factory, Agenzia Formativa Ulisse e la rete dei partner composta da Comune di Lecce, Fandango, Associazione A Sud – Ecologia e Cooperazione, Gruppo di Ricerca Dedalos, Legacoop Puglia e Distretto Produttivo Puglia Creativa. Fandango Live vede anche la preziosa sinergia con Polo Biblio-Museale di Lecce, Biblioteca Bernardini, Museo Castromediano, Biblioteca OgniBene, Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle – Castello Carlo V, Db D’Essai, Tagliatelle Stazione Ninfeo, Diffondiamo idee di valore – Conversazioni sul futuro, CoolClub, Libreria Liberrima, Cime di Rapa e altre realtà pubbliche e private. Sponsor Cantine San Marzano, Gruppo Marino Concessionarie e Howden Group.