di Gaetano Gorgoni

LECCE – In mattinata si è discusso in Commissione bilancio il Piano di Riequilibrio pluriennale 2019-2033. La delibera deve passare per forza nel Consiglio comunale previsto per 7 gennaio prossimo: anche l’opposizione lo sa. Ma questo non significa che la giunta Salvemini proseguirà in automatico la sua strada. Non ci sono più i tre consiglieri di “Prima Lecce” a dare l’appoggio al sindaco: oggi si sono astenuti dal voto per il riequilibrio e si sentono tutti parte integrante di un centrodestra che studia la rivincita, con Marti che addirittura vuol far rientrare dalla finestra della coalizione Alessandro Delli Noci. La strada intrapresa da Carlo Salvemini per risanare le case comunali è un piano di 15 anni di sacrifici sotto la stretta sorveglianza della Corte dei Conti. Il disavanzo ammonta a oltre 72 milioni. C’è, però, da tenere in considerazione un contesto in cui le amministrazioni comunali di tutta Italia sono state travolte da una spending review che dura da un decennio, con tagli centrali a volte insistenibili: ecco perché bisogna capire che gli impegni economici del passato erano legati a caperture che oggi non ci sono più.

Naturalmente, in un clima di tagli a livello locale non sarà facile garantire un futuro economico florido ai leccesi, a meno che a livello nazionale non ci sia una svolta. Tornando al piano di risanamento, la novità è che la maggioranza non ha intenzione di attingere al Fondo di rotazione: starà in piedi con le sue sole gambe, attingendo alle maggiori risorse che con la nuova manovra economica è possibile reperire. Dunque, il Piano resta lo stesso, senza risorse del Fondo. “È un predissesto inventato – ha protestato l’ex sindaco, Paolo Perrone – Tanto che si può fare a meno del “fondo di rotazione”, cioè dei fondi del Ministero. Fanno il presissesto senza i benefici. Il Comune di Lecce ha solo uno squilibrio tra entrate e uscite di 1,5 milioni di euro, che si sarebbe risolto con una riscossione più efficiente e un piano di contenimento della spesa e non col predissesto: sarebbe bastato non assumere più per rimpiazzare qualche funzionario in pensione. Il 7 gennaio non voteremo una cosa nella quale non crediamo. Ma bisogna studiare una strategia per non danneggiare la città, perché a questo punto la delibera deve passare”.

Con la finanziaria il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria passa da 3 dodicesimi a 4 dodicesimi: significa ottenere dieci milioni in più di liquidità. Poi, c’è la possibilità di chiedere alla Cassa Depositi e prestiti un’anticipazione di liquidità per pagare debiti “certi, liquidi ed esigibili” maturati entro il 31 dicembre 2018. I compensi di sindaco, assessori e consiglieri saranno tagliati del 10 per cento col nuovo piano: le tasse a Lecce resteranno alte ed è stata ripristinata anche la tassa sui passi carrai.