TREPUZZI (Lecce) – Insultato per il colore della pelle e aggredito mentre dormiva. E’accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Trepuzzi. La vittima è Alhaji Turai, giovane rifugiato della Sierra leone, una moglie e due figli nel paese africano da cui il ragazzo è scappato per sfuggire alla morte. Da otto mesi si è trasferito nel Salento dove lavora come custode degli impianti sportivi del paese. L’assalto si è consumato in piena notte. Il giovane dormiva quando è stato svegliato dai colpi alla porta. Un ragazzo, con ogni probabilità del posto, si è introdotto in casa. Fuori gli amici. Brusìo, vociare, sghignazzi. “Divertimento” per questi balordi.

Il ragazzo del posto ha iniziato a insultarlo “bastardo di un nero” e colpito Alhaji con una sedia. Il ragazzo, terrorizzato, è scappato dalla finestra. Si è nascosto nel boschetto sul retro della casa che occupa come custode. L’aggressore, però, lo ha inseguito. Quando lo ha perso di vista ha continuato a insultarlo: “Vai via nero…questa non è casa tua…vattene in Africa”. Non appena il ragazzo è andato via con i suoi amici, Alhaji ha chiesto aiuto ad alcuni amici italiani.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un vigilante in servizio in zona. Mentre l’aggressore, così come riportato nella querela, continuava ad inveire con frasi razziste. Dopo l’aggressione il giovane africano è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Campi Salentina dove i medici gli hanno riscontrato un trauma alle costole guaribile in 20 giorni. Non è il primo episodio di violenza in cui finisce, suo malgrado, il ragazzo. Ad ottobre, infatti, Alhaji è stato vittima di un’aggressione insieme a due connazionali da parte di ragazzi del luogo, episodio anche questo denunciato alle forze dell’ordine.