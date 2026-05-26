Blitz contro la Scu, 30 arresti nel Salento: croci sulla pelle e summit segreti per affiliarsi al clan

SALENTO – Le chiamavano “Giulia”, “Patrizia”, “Gisella”. Non donne, ma mitra e pistole. Armi ribattezzate con nomi femminili, custodite come simboli di appartenenza, quasi reliquie di un potere criminale che nel Nord Salento continuava a parlare il linguaggio antico dei riti mafiosi: croci incise sulla pelle, baci sulle labbra, crocefissi regalati agli affiliati e brindisi con spumante dopo la “cerimonia”.

È da questi dettagli che emerge il volto dell’indagine “Core”, l’operazione con cui all’alba di oggi i carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito 30 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che coinvolge complessivamente 52 indagati. Ventisette le persone finite in carcere, tre ai domiciliari. In campo oltre 200 militari, supportati da unità specializzate e mezzi aerei.

Secondo gli investigatori, il gruppo operava tra Squinzano, Trepuzzi, Campi Salentina e Torchiarolo come articolazione della Sacra Corona Unita, affiancando all’organizzazione mafiosa una struttura parallela dedicata al traffico di cocaina, hashish e marijuana. Un sistema fondato sul controllo del territorio, sulla disponibilità di armi e sulla forza intimidatrice del vincolo associativo.

L’indagine, avviata dopo il tentato omicidio di un pregiudicato avvenuto a Squinzano il 28 dicembre 2022, ha documentato tre summit mafiosi organizzati in una masseria abbandonata tra Squinzano e Torchiarolo e, in alcuni casi, in un’abitazione del centro storico di Lecce. È lì che sarebbero stati celebrati i riti di affiliazione.

Il rituale ricostruito dai militari del Nucleo Investigativo prevedeva l’incisione di una croce sulla spalla, sul petto o sull’addome dell’affiliando. Poi il bacio sulle labbra tra i presenti. In alcuni casi il rito veniva completato con il dono di una collanina con crocefisso e con festeggiamenti a base di dolci e spumante. Simboli e gesti che, secondo gli inquirenti, servivano a rafforzare il senso di appartenenza al clan.

Le intercettazioni hanno restituito anche il clima di costante allerta in cui si muoveva il gruppo. Emblematico un episodio del giugno 2023: vedendo un’insolita concentrazione di mezzi dei carabinieri a Lecce, alcuni affiliati pensarono a una retata imminente e lasciarono le proprie abitazioni. Solo dopo scoprirono che i veicoli erano legati alle celebrazioni per la festa dell’Arma.

Al centro dell’inchiesta anche numerosi episodi di violenza armata. Tra questi il tentato omicidio del dicembre 2022, quando un uomo venne raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in un distributore di carburante insieme alla convivente e ai tre figli minori. A salvarlo fu un riparo improvvisato dietro la cassa automatica dell’impianto. L’agguato, ripreso integralmente dalle telecamere di videosorveglianza, sarebbe stato eseguito con un fucile AK-47 Kalashnikov.

Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 13 arresti in flagranza e sequestrati droga, pistole con matricola abrasa, revolver, fucili modificati, munizioni ed esplosivi. Recuperato anche il Kalashnikov utilizzato nell’agguato di Squinzano.

Ma più delle armi, agli atti dell’inchiesta restano i rituali. Le croci incise sulla pelle, i summit nelle masserie, i brindisi dopo l’affiliazione. E quei nomi di donna assegnati alle pistole, come se anche la violenza dovesse avere un’identità familiare, intima, riconoscibile. Un lessico criminale che racconta quanto la ritualità continui a essere il cemento delle organizzazioni mafiose, anche nelle loro forme più moderne.