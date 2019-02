Di Francesco Oliva

LECCE – Potrebbe riservare inquietanti risvolti l’inchiesta sulla ragazza rimasta incinta nel 2011 dopo le ripetute violenza subìte dal padre, un 52enne residente in un comune del Basso Salento. La donna è stata sentita per alcune ore dal pm Stefania Mininni (titolare del fascicolo d’indagine) in veste di persona offesa. Dalle indagini, infatti, è emerso come sia stata vittima di maltrattamenti per anni compiuti dal marito violento. L’ascolto, da quel che si sa, si è soffermato anche sugli episodi di violenza riservati alla figlia. Il sospetto è che, pur essendo a conoscenza degli orrori che si consumavano casa, la donna non si sarebbe opposta. Avrebbe girato le spalle. Sarebbe rimasta in silenzio e complice delle atrocità compiute dal marito.

L’ascolto, in ogni caso, si è concluso senza interpellare alcun avvocato. Ciò vuol dire che la donna rimane persona offesa dopo il lungo faccia a faccia con gli inquirenti. Per il momento. La sua posizione, però, è finita al vaglio della Procura per valutare eventuali corresponsabilità nel reato di violenza sessuale. Lo prevede l’articolo 40 del codice di procedura penale che recita: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. A maggior ragione, nel caso di specie, in cui la vittima degli abusi era la figlia.

Sul profilo della madre si sofferma anche il Tribunale del Riesame nelle 12 pagine di motivazioni con cui viene confermata la custodia cautelare in carcere. Scrive il giudice estensore Pia Verderosa: “Il carattere violento e prevaricatore dell’indagato rende concreto ed attuale il rischio che possa reiterare le medesime violente condotte anche nei confronti della moglie, la quale appare succube del coniuge, verosimilmente perché versa in uno stato di soggezione che la induce anche a rendere dichiarazioni compiacenti per evitare il pericolo di ritorsioni”. I dubbi, poi, vengono sollevati dalle indagini stesse condotte dai carabinieri. le violenze sarebbero iniziate quando la ragazza, ora 29enne, aveva appena 7 anni.

La ragazza era stata costretta ad abortire già una prima volta quando aveva soli 15 anni dopo una gravidanza incestuosa (episodio raccontato alla madre così come contenuto nell’ordinanza); costretta a fornire una versione di comodo ai sanitari dell’ospedale che la tennero in cura e poi nuovamente oggetto di violenze da parte del padre nel tragitto verso casa. Le indagini accerteranno, a breve, il ruolo che la donna ha avuto in queste terribile storia: persona offesa o complice di un marito violento e perverso?