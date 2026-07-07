Quasi settant’anni di impresa al servizio del territorio, targa a Franchino Galati

Confindustria Lecce ha conferito una targa all’imprenditore Franchino Galati in occasione del traguardo di quasi settant’anni di attività imprenditoriale, proseguita senza soluzione di continuità con la stessa Partita IVA.

Il riconoscimento è accompagnato dalla seguente motivazione: “A Franchino Galati, per una vita dedicata all’impresa. Dal 1957 guida la propria azienda con passione, competenza e capacità di visione, interpretando il fare impresa come responsabilità sociale, impegno civile e servizio alla comunità”.

Il presidente di Confindustria Lecce, Valentino Nicolì, ha sottolineato come “la storia di Franchino Galati rappresenti un esempio autentico di imprenditoria capace di creare valore non solo economico, ma anche umano e sociale, attraverso il lavoro, la formazione delle nuove generazioni e il costante impegno civico”.

La targa rende omaggio a un imprenditore che, anche dopo la dolorosa perdita del figlio, ha saputo affrontare con dignità e forza il proprio percorso umano e professionale, continuando a guidare la sua azienda con lo stesso spirito di servizio e di responsabilità. La sua impresa è diventata un punto di riferimento per il settore della meccanica e per il territorio salentino. La sua officina è stata, per intere generazioni di giovani, una scuola di mestiere e di vita, fondata su professionalità, correttezza e rispetto delle persone. Molti collaboratori, formatisi nella sua impresa, hanno poi intrapreso con successo attività imprenditoriali autonome, contribuendo a diffondere competenze e valori che rappresentano uno dei lasciti più significativi della sua esperienza.

Accanto all’attività imprenditoriale, Galati ha dedicato un costante impegno alla comunità, ricoprendo incarichi istituzionali e associativi. È stato consigliere comunale e provinciale, promotore di iniziative per il miglioramento delle infrastrutture viarie, presidente di associazioni di volontariato e delle associazioni dei commercianti e degli artigiani di Taurisano. Ha inoltre sostenuto il mondo dello sport come strumento di crescita dei giovani e promosso numerose iniziative di solidarietà. Per il suo straordinario contributo alla comunità e al territorio gli è stato conferito anche il titolo di Cittadino Benemerito della Città di Taurisano.