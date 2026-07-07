Autovelox di Lecce, 230 multe annullate dai giudici e anche dai banchi della maggioranza c’è chi chiede di bloccare i ricorsi

LECCE – Il fronte delle impugnazioni sulle multe degli autovelox della tangenziale Est di Lecce comincia a incrinarsi anche all’interno della maggioranza di Palazzo Carafa. Dopo una lunga serie di sentenze sfavorevoli e i primi rigetti degli appelli da parte del Tribunale di Lecce, in Commissione Controllo XI, convocata ieri nuovamente sull’argomento dei rilevatori elettronici della velocità dal presidente Antonio Rotundo, si fa sempre più largo, anche tra i banchi della maggioranza, l’idea di sospendere i ricorsi contro le decisioni dei giudici di pace, ritenendo ormai consolidato l’orientamento della magistratura sulla mancata omologazione degli impianti.

I numeri illustrati nel corso della seduta fotografano una situazione pesante: le pronunce sfavorevoli hanno ormai raggiunto quota 230. Di queste, 137 hanno portato all’annullamento dei verbali con compensazione delle spese, mentre in altri 93 casi il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese legali. “A questo si aggiungono circa 380 ricorsi già calendarizzati negli ultimi sei mesi, destinati ad alimentare ulteriormente un contenzioso che continua a gravare sulle casse dell’ente”, ha chiarito Rotundo.

Finora il Comune non è riuscito a ottenere alcuna decisione favorevole. Anche il Tribunale di Lecce, chiamato a pronunciarsi sugli appelli, ha confermato le sentenze dei giudici di pace, ribadendo un orientamento che resta in linea con quello della Cassazione: l’autorizzazione ministeriale non può sostituire l’omologazione degli autovelox.

Nonostante questo quadro, gli uffici comunali e l’Avvocatura hanno confermato la volontà di continuare a impugnare le sentenze, confidando negli effetti del nuovo decreto firmato dal ministro Matteo Salvini, che disciplina le procedure di omologazione ma che, non essendo ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non è entrato in vigore e difficilmente potrà incidere sulle controversie già pendenti.

Proprio su questo punto si è acceso il confronto politico. “Oggi abbiamo un elemento in più: il Tribunale di Lecce ha iniziato a pronunciarsi sugli appelli e continua a rigettarli, condannando il Comune anche alle spese. Ci stiamo infilando in un tunnel senza uscita”, ha avvertito Antonio Rotundo, sottolineando come il continuo ricorso alle impugnazioni rischi di far aumentare i debiti fuori bilancio senza alcuna prospettiva di ribaltare gli esiti processuali.

Sulla stessa linea si sono espressi anche i consiglieri di opposizione Christian Gnoni e Antonio De Matteis. Il primo ha osservato che avrebbe avuto senso attendere l’esito di un ricorso pilota, ma che, una volta chiarito l’orientamento dei giudici, “non è più comprensibile continuare con le impugnazioni”. De Matteis ha invece proposto di sospendere immediatamente tutti i ricorsi, rinviando ogni scelta a una valutazione complessiva della strategia difensiva.

Segnali di apertura sono arrivati anche dalla maggioranza. Il consigliere di Forza Italia Paolo Cairo ha invitato ad avviare un confronto con il dirigente competente, richiamando il principio del buon senso. Pur ribadendo la fiducia nel decreto Salvini, che all’articolo 6 considera omologati anche gli impianti installati sulla tangenziale Est, Cairo ha riconosciuto l’opportunità di valutare uno stop temporaneo alle impugnazioni in attesa dell’entrata in vigore del provvedimento. “Mi auguro che il decreto diventi operativo nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato. Il problema è, più che altro, di debito fuori bilancio.

Rotundo, tuttavia, insiste sulla necessità di interrompere subito la macchina dei ricorsi: “Questo contenzioso riguarda fatti precedenti al nuovo decreto e tutte le sentenze stanno dando torto al Comune. È il momento di fermarsi”. Un invito alla prudenza è arrivato anche dal consigliere di maggioranza Carlo Mignone che, forte della propria esperienza di avvocato civilista, ha sollecitato una riflessione approfondita sugli effetti economici del contenzioso e sulla necessità di non accanirsi con i ricorsi. Assenti alla seduta il sindaco e i rappresentanti dell’Avvocatura comunale, mentre all’interno della stessa maggioranza prende corpo il timore che proseguire sulla strada delle impugnazioni possa tradursi in un aggravio di costi sempre più difficile da giustificare.