RACALE (Lecce) – Sorpreso da carabinieri e vigilantes durante un furto in abitazione a Torre Suda, è stato trovato in possesso anche di un impianto audio rubato il 4 febbraio scorso sempre dalla stessa marina. E pertanto è stato arrestato in flagranza di reato, con le accuse di furto in abitazione e ricettazione.

Nei guai è finito il 35enne Davide Rizzo, di Racale, arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Casarano.

L’arresto del giovane è scattato attorno all’una, quando alcune guardie giurate, durante un giro di controllo per le strade di contrada “Mameli”, si sono accorte che le abitazioni estive di un 42enne e di un 72enne presentavano segni d’effrazione.

Le rapide indagini dei militari, allertati subito dei fatti, hanno consentito in breve di rintracciare il 35enne, che dopo avere forzato le finestre dei due appartamenti aveva rubato un drone, alcuni videogiochi ed un’affettatrice.

La successiva perquisizione domiciliare in casa del Rizzo ha consentito inoltre di rinvenire un impianto audio, provento di un furto avvenuto meno di due settimane fa sempre a Torre Suda, che è costato per il giovane anche l’accusa di ricettazione.

La refurtiva, recuperata dai carabinieri, è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 35enne è stato invece ristretto ai domiciliari.