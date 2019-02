F.Oli.

SCORRANO (Lecce) – Appartamenti fantasma affittati all’insaputa degli acquirenti dopo aver intascato la caparra. Paolo Maraschio, intermediario finanziario di 47 anni, residente a Scorrano, è così finito sotto processo con l’accusa di truffa. Una sessantina i raggiri accertati per diverse decine di migliaia di euro in tutta Italia: appartamenti reclamizzati a Otranto, Milano (in corso Lodi) fino a Bologna. falsi. Inesistenti ma utili per intascare soldi, questi sì veri. Nei giorni scorsi il pubblico ministero Paola Guglielmi ha esercitato l’azione penale emettendo un decreto di citazione diretta a giudizio a carico dell’uomo. Niente udienza preliminare alla luce della prove acquisite a carico dell’uomo. L’inizio del processo è fissato per il 27 ottobre davanti al giudice monocratico della prima sezione penale Maddalena Torelli. Proprio nelle vesti di consulente finanziario, nel 2017, Maraschio era stato assolto dalle accuse di truffa e tentata estorsione ai danni di una propria cliente.

E anche in questa seconda indagine si fa riferimento a presunte truffe. A mettere in moto le indagini sono state le varie denunce depositate dalle vittime presso gli uffici competenti. La magistratura salentina, competente per territorio, ha riunito le varie denunce in un unico fascicolo e sequestrato il computer e la carta poste pay dell’uomo su cui venivano accreditate le somme. Il modus operandi era sempre lo stesso. Maraschio pubblicava su alcuni siti l’affitto degli appartamenti dietro il pagamento di un acconto (somme che oscillavano tra i 150-200 e 450 euro) da accreditare sulla sua carta poste-pay.

Dopo aver ricevuto regolarmente l’accredito prima assicurava la disponibilità dell’appartamento per telefono che per posta telefonica per poi negarsi e far perdere le sue tracce una volta che il locatario si accorgeva di essere caduto in un raggiro bello e buono. Si sono così sviluppate indagini tecniche e tradizionali che hanno portato a identificare il presunto truffatore seriale assistito dall’avvocato Giuseppe Presicce.