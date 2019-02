CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Spacciandosi per avvocato, nel luglio scorso aveva contattato telefonicamente un’anziana donna di Corigliano d’Otranto, alla quale era riuscito a spillare 350 euro, con la scusa che la somma sarebbe servita per fare scarcerare i suoi due figli, che a suo dire erano finiti in manette.

Le indagini dei carabinieri, avviate in seguito alla denuncia della vittima, hanno però permesso dopo mesi di risalire al truffatore, poi denunciato a piede libero.

Si tratta del 58enne G.D.M., di Napoli, deferito in stato di libertà con l’accusa di truffa dai carabinieri della stazione di Corigliano d’Otranto.

La donna, credendo nella buona fede del sedicente avvocato, ha inizialmente assecondato le richieste di denaro del napoletano, salvo poi appurare che i due figli non erano mai stati arrestati. Così, denunciato il raggiro, sono partite le indagini dei militari, riusciti a risalire al truffatore campano.