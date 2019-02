Di F.Oli.

LECCE – Sarà la Giunta per le Autorizzazioni della Camera a pronunciarsi sull’utilizzabilità o meno delle conversazioni contenute nelle carte inchiesta “Voti&Alloggi popolari” in cui compare l’allora deputato del Pdl Roberto Marti. Il gip Giovanni Gallo, con un’ordinanza di un centinaio di pagine, ha così accolto la richiesta dei pubblici ministeri Roberta Licci e Massimiliano Carducci nel corso dell’udienza camerale del 25 gennaio scorso. Per il giudice le conversazioni in cui compare l’allora deputato (attuale senatore della Lega Nord) non erano mirate direttamente a intercettare Marti ma altri coindagati. Inoltre il numero dei dialoghi sbobinati nel corso delle indagini risulterebbe esiguo. Da qui la decisione di aderire con la richiesta della Procura senza ovviamente entrare nel merito delle contestazioni.

Così come la difesa del politico salentino. Gli avvocati Pasquale e Giuseppe Corleto, infatti, nel pieno rispetto per le valutazioni dell’ufficio gip, prende atto del provvedimento del giudice pur non condividendolo per le ragioni analiticamente illustrate nel corso dell’udienza camerale del 25 gennaio scorso. Ragioni che saranno ribadite nel prosieguo della presente vicenda in particolare dinanzi alla Giunta per le Autorizzazioni della Camera cui sarà inoltrata una nuova memoria in difesa del senatore Roberto Marti (deputato all’epoca dei fatti contestati). Fermo restando, proseguono i legali del senatore, che se mai saranno autorizzate dalla Camera ciò sarà un fatto meramente tecnico che prescinde completamente dal merito della vicenda. Se la Camera dovesse accogliere la richiesta di utilizzare le intercettazioni l’ufficio inquirente dovrà poi valutare se chiedere il rinvio a giudizio del senatore o proporre un’archiviazione. Tecnicamente (ipotesi comunque estremamente remota) i magistrati potrebbero inoltrare al gip una richiesta di misura cautelare.

La posizione del senatore Marti è stata stralciata dall’inchiesta madre. E’ accusato di tentato abuso d’ufficio, falso ideologico aggravato e tentato peculato insieme all’ex assessore al bilancio, Attilio Monosi, all’ex consigliere comunale ed ex amministratore dell’Alba Service Damiano D’Autilia, Andrea Greco e ai coniugi Antonio Briganti e Luisa Martina. La vicenda è relativa all’assegnazione di una casa confiscata alla mafia ad Antonio Briganti, fratello del boss della Scu Maurizio, per veicolare l’elettorato su un altro illustre indagato, Luca Pasqualini, ritenuto dagli inquirenti il “delfino” di Roberto Marti. Viene poi contestato anche il pagamento del canone della casa concessa alla famiglia di Antonio Briganti in attesa dell’assegnazione dell’alloggio popolare. Se e quando, specifica la difesa del senatore del Carroccio, il procedimento penale andrà avanti lo affronteremo con serenità e non perderemo occasione per dimostrare tutta la inconsistenza della ipotesi d’accusa.

Tra i recenti e molteplici casi c’è quello del Presidente della Provincia di Napoli Luigi Cesaro per il quale, il 13 luglio del 2016, la Camera ha negato l’autorizzazione proprio perché le intercettazioni non erano avvenute casualmente.