LECCE – «Per la prima volta da quando la legge ha obbligato gli enti a sottoporre i dipendenti a sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 626 /1994 e D.Lgs. 81/2008) i lavoratori della Camera di Commercio di Lecce sono sprovvisti di tutela sanitaria, perché manca il medico del lavoro (figura imprescindibile per la legge, che si occupa di effettuare la sorveglianza sanitaria)» . Roberta Mazzotta, consigliera della Camera di Commercio e strenue oppositrice del gruppo al comando, rompe il suo silenzio per denunciare un problema che riguarda le nomine e la sicurezza sul lavoro dell’ente. «Mentre cercavo di chiedere spiegazioni sul ritardo nella nomina del sostituto sono stata informata del fatto che il dottor Siciliano avrebbe mandato una mail al dottor De Giorgio, segretario generale della Camera di Commercio di Lecce, per nominare un “sostituto ” per l’incarico di medico addetto alla sorveglianza sanitaria.

Infatti, alla fine di dicembre scorso è scaduta (determinazione dirigenziale n. 347 del 2018) la convenzione che la Camera di Commercio di Lecce aveva in essere con il dottor Carlo Siciliano: ininterrottamente da oltre 14 anni , cioè da quando, con delibera di giunta n. 347 del 2004, il medico del lavoro in questione è stato nominato medico competente per l’ente camerale su relazione del presidente Prete (e poi reiteratamente rinnovato in maniera illegittima).

Ho chiesto oggi al segretario generale dr. De Giorgio perché non fosse stato adottato un nuovo provvedimento (magari stavolta rispettando la legge che impone di ricorrere al MePa, mercato elettronico della pubblica amministrazione, o alla CONSIP, la centrale degli acquisti della PA) e lo stesso mi ha riferito che non c’è problema con la sorveglianza sanitaria perché “il dottore Siciliano ha nominato un sostituto”, ribadendo che questa “indicazione” è stata fatta con una pec(mail di posta elettronica certificata) indirizzata all’Ente camerale.

Incredibile!

La Camera di Commercio di Lecce invece di risolvere ogni rapporto col dottore Siciliano quando lo stesso è stato arrestato il 7 dicembre 2018 ( quanto meno per una impossibilità oggettiva del professionista a svolgere l’incarico per cui percepisce 10mila euro l’anno ), attende, lascia “scoperti” i propri dipendenti da due mesi e valuta la proposta (“sto approfondendo la questione”, dice il dr. De Giorgio) che un soggetto agli arresti domiciliari che allo stato attuale non può certamente svolgere nessuna attività, neppure quella di suggeritore alla pubblica amministrazione, nomini il suo “successore”.

Forse in passato i suggerimenti del dottor Siciliano alla Camera di Commercio di Lecce, per ricorrere a certi professionisti “di fiducia” della sua struttura, sono stati accolti, ma oggi credo che sia venuto il momento di invertire la rotta».