L’almanacco di oggi 22 maggio

Il Santo del giorno: Santa Rita da Cascia. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Salentu, lu sule, lu mare, lu ientu. Significato: Salento, il sole, il mare, il vento. La sintesi della terra salentina.
– Sono nati in questo giorno
1813 Richard Wagner
1907 Laurence Olivier
1941 Paul Winfield
1970 Naomi Campbell
– Proverbio
I giornalisti lodano chi li paga, e mordono chi li disprezza
– Accadde oggi
1933 in Inghilterra John Mackay afferma di avere avvistato un mostro nel lago di Loch Ness
1972 l’isola di Ceylon diventa la repubblica dello Sri Lanka
1990 la Microsoft immette sul mercato la versione 3.0 di Windows
– Scoperte
1887 Inventato il rivelatore di monete false