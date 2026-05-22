La ricetta del giorno: risotto gamberetti e limone

Ingredienti per 4 persone
200 gr di riso
100 gr di gamberietti
1/4 di cipolla
1 bicchiere vino bianco
Scorza di 1 limone
Succo di mezzo limone
olio extra vergine di oliva
sale
prezzemolo tritato
1 lt di brodo di pesce o vegetale
1 noce burro per la mantecatura
Procedimento:
In una pentola capiente mettere la cipolla tritata e abbondante olio facendo soffriggere per qualche minuto;
Aggiungete il riso e un pizzico di sale sale, far tostare per qualche minuto fino a quando il riso è ben caldo;
Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare; Mettere la scorza del limone;
Aggiungere il brodo un mestolo alla volta fino a quando viene assorbito,
Lavare i gamberi, privarli del guscio ed incidere il dorso per pulirli;
5 minuti prima che il riso arriva a cottura aggiustate di sale, aggiungere i gamberi e girare; Quando i gamberi si colorano, togliere dal fuoco, aggiungere il succo di limone, il burro e il prezzemolo mescolando con cura;
Mantecare e servire.