La ricetta del giorno: risotto gamberetti e limone

Ingredienti per 4 persone

200 gr di riso

100 gr di gamberietti

1/4 di cipolla

1 bicchiere vino bianco

Scorza di 1 limone

Succo di mezzo limone

olio extra vergine di oliva

sale

prezzemolo tritato

1 lt di brodo di pesce o vegetale

1 noce burro per la mantecatura

Procedimento:

In una pentola capiente mettere la cipolla tritata e abbondante olio facendo soffriggere per qualche minuto; Aggiungete il riso e un pizzico di sale sale, far tostare per qualche minuto fino a quando il riso è ben caldo;

Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare; Mettere la scorza del limone;

Aggiungere il brodo un mestolo alla volta fino a quando viene assorbito,

Lavare i gamberi, privarli del guscio ed incidere il dorso per pulirli;

5 minuti prima che il riso arriva a cottura aggiustate di sale, aggiungere i gamberi e girare; Quando i gamberi si colorano, togliere dal fuoco, aggiungere il succo di limone, il burro e il prezzemolo mescolando con cura;

Mantecare e servire.