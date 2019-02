LECCE – Forza Italia scende in campo per difendere la posizione sui passi carrai di Gaetano Messuti. “Salvemini per giustificare i suoi errori, cerca di mistificare anche la storia amministrativa del nostro Comune – scrivono in un comunicato congiunto, il segretario forzista Paride Mazzotta è il consigliere uscente Bernardo Monticelli Cuggiò – Non vi è alcun errore da parte nostra: vero è che la prima delibera che annulló la tassa sui passi carrai, è la n 221 del 27 novembre 2000 e non del 2010 ed è ben evidente che solo per un refuso è stata indicata la data del 2010. Con delibera n 37 del 10.05. 2004 viene confermata quell’abolizione e nessun altra delibera consiliare successiva ne ha disposto la reintroduzione. In nessun atto di programmazione economico- finanziaria, e questo Salvemini lo sa, compare una voce con riferimento ai passi carrai.

Anche laddove la delibera n 112 del 22. 12. 2015, e così non è ( gli atti amministrativi non spiegano efficacia per deduzione) possa essere invocata, essa avrebbe avuto valore per il futuro e non in modo retroattivo. Tanta è la confusione di Salvemini che se fosse stata legittima la pretesa, avrebbe dovuto reclamare l’applicazione delle sanzioni e degli interessi per il mancato pagamento e così non ha fatto.

Getti la spugna Salvemini e ammetta il proprio errore chiedendo scusa alle future amministrazioni che si troveranno a dover sostenere i costi della sua temeraria iniziativa che vedrà soccombere il Comune sotto il peso dei ricorsi.

Alcun danno erariale è ascrivibile alle amministrazioni di centrodestra, che correttamente hanno operato e che se avessero deciso di ripristinare la tassa l’avrebbero fatto secondo legge, con una delibera del consiglio comunale”.