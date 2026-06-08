A Tricase Antonio De Donno confermato sindaco senza incertezze

TRICASE – Sarà ancora Antonio De Donno a guidare il Comune di Tricase. Il sindaco uscente ha conquistato la riconferma al termine di un ballottaggio combattuto, imponendosi con il 52,81 per cento dei consensi su Andrea Morciano, vera sorpresa di questa tornata elettorale, che si è fermato al 47,19 per cento. Un risultato che premia la continuità amministrativa e chiude una competizione caratterizzata da una forte frammentazione politica, con ben sei candidati sindaci in corsa al primo turno. Dopo la prima fase elettorale lo scenario appariva già delineato. Erano infatti rimasti esclusi dalla corsa Vincenzo Chiuri, sostenuto da quattro liste con l’appoggio di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e due civiche, oltre a Claudio Pispero, candidato di Fratelli d’Italia affiancato da una lista civica, Giovanni Carità con tre liste civiche e Vincenzo Errico, sostenuto da una sola lista. Una frammentazione che aveva contribuito a rendere particolarmente incerto l’esito finale, lasciando aperta la sfida tra De Donno e Morciano.

“Al secondo turno gli elettori hanno però scelto di confermare la fiducia al sindaco uscente, premiando il lavoro svolto dall’amministrazione negli ultimi anni”, spiegano dallo staff del sindaco. Significativo anche il dato dell’affluenza: alle urne si è recato il 57,09 per cento degli aventi diritto, in calo rispetto al 67,70 per cento registrato al primo turno, ma comunque su livelli elevati per una consultazione di ballottaggio. A festeggiare il risultato insieme ai sostenitori del sindaco rieletto anche il consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta, che ha voluto sottolineare il valore politico della vittoria: “Una grande soddisfazione: la città ha voluto scegliere la buona amministrazione e la continuità con 4 liste che hanno lavorato molto bene. C’era molta frammentazione con 6 candidati sindaci in campo, ma ce l’abbiamo fatta. È una soddisfazione anche per tutti gli amici che hanno creduto in questa impresa”. La vittoria di De Donno rappresenta così la conferma di un progetto amministrativo che ha convinto la maggioranza degli elettori tricasini, chiudendo una delle sfide più incerte e partecipate di queste elezioni amministrative nel Salento.