F.Oli.

CORSANO (Lecce) – Soldi, scommesse, la malattia per il gioco. Ci sarebbe tutto questo sullo sfondo di una vicenda tra due fratelli e un noto professionista conclusa con una nuova condanna. Marco Sergi, 44enne di Corsano, è stato infatti condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione (a fronte di una richiesta di 4 anni) con l’accusa di circonvenzione d’incapace nei confronti di un noto architetto di 75 anni del Capo di Leuca affetto da ludopatia. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico della prima sezione penale Bianca Maria Todaro che ha disposto anche una provvisionale di 50mila euro (oltre al risarcimento in separata sede) in favore parte civile rappresentata in aula dagli avvocati Paolo De Giorgi e Maurizio Scardia. Per la stessa vicenda è stato già condannato sempre a 2 anni e 6 mesi il fratello di Marco, Damiano Sergi, sempre di Corsano, persona molto conosciuta nel suo paese di residenza dove gestisce una sala biliardo.

Le indagini sono state avviate dopo una denuncia presentata dai familiari del professionista. Sergi avrebbero conosciuto l’anziano in un bar di Santa Maria di Leuca nel 2009. Uno dei due fratelli anticipava i soldi sulle partite del mondiale di calcio del 2010 (svoltosi in Sudafrica e vinto dalla Spagna ndr) e su altri eventi sportivi di quell’anno per poi richiedere la consegna dei soldi al professionista. Quasi 200mila euro. Settimana dopo settimana. E lo avrebbero convinto a puntare anche 7-8mila euro sulle partite del Campionato del Mondo. Fino a quando i parenti dell’anziano non si sono sono accorti che il professionista stava dilapidando decine e decine di migliaia di euro in scommesse. Quattro assegni, per la precisione. Uno da 22mila euro, incassato. Ed altri tre non riscossi per 35mila, 55mila e 77mila euro. Consegnati a Sergi ma mai intestati allo stesso. E senza alcuna ricevuta che attestasse che il denaro fosse stato effettivamente puntato.

La malattia per il gioco dell’architetto è stata accertata con una consulenza di parte del consulente della Procura, lo psichiatra forense Serafino De Giorgi e dal dottore Sergio Salerno quest’ultimo per conto della famiglia dell’anziano. L’avvocato dell’imputato Luigi Corvaglia ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste sulla scorta che la ludopatia non sarebbe stata comprovata e che tale patologia non comporta necessariamente un’incapacità di intendere e di volere. In ogni caso l’imputato non conosceva l’architetto che avrebbe intrattenuto rapporti solo con il fratello. Per una revisione della sentenza bisognerà attendere 90 giorni.