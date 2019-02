TREPUZZI (Lecce) – Rapina da Far West nel centro di Trepuzzi, dove una coppia di malviventi ha assaltato un kebabaro di Corso Umberto I, non esitando a sparare alcuni colpi di pistola in aria.

Tutto è accaduto attorno all’una della scorsa notte, quando i due banditi – entrambi travisati, uno dei quali armato di pistola – hanno raggiunto a bordo di una vecchia Fiat Panda l’esercizio pubblico, intenzionati a compiere la rapina.

Con l’arma spianata, hanno costretto i titolari a consegnare loro tutti i soldi custoditi nel registratore di cassa – all’incirca mille euro – per poi allontanarsi velocemente a bordo dell’auto e sparare in aria alcune pistolettate, forse per evitare che venissero inseguiti da qualche cliente o dalle stesse vittime.

Sul posto, dopo l’allarme, sono accorsi i carabinieri della stazione di Trepuzzi ed i militari del Norm della Compagnia di Campi Salentina, che hanno subito avviato le indagini per risalire ai responsabili. Fortunatamente, nessuno dei testimoni (dipendenti e pochi clienti presenti) ha riportato ferite.