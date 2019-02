F.Oli.

SAN DONATO (Lecce) – Si stava recando a Lecce con i suoi prodotti per rivenderli al mercato ortofrutticolo ma sulla strada trovò la morte dopo un tremendo incidente stradale. Prima tamponato e poi travolto da un secondo mezzo. Schiacciato in un sandwich la sua auto si trasformò in una trappola mortale. Per la morte di Antonio Ricchiuto, contadino di 52 anni residente a San Donato, c’è un secondo verdetto.

Il giudice monocratico della prima sezione penale, Bianca Maria Todaro, ha condannato a 9 mesi di reclusione E.G., 44enne di Surbo, conducente della Citroen Xsara che travolse il contadino a bordo della sua Ape Poker. All’imputato il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e sono state concesse il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Inoltre non potrà guidare per un anno. Il dispositivo prevede anche la condanna in solido dell’imputato e del responsabile civile (la Società Cattolica di Assicurazione Coop) a risarcire la parte civile in separata sede e la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva di 30mila euro.

L’incidente si verificò nella notte del 19 dicembre del 2014. L’Ape, su cui viaggiava il contadino, percorreva la statale 16 Lecce-Maglie quando, all’altezza di Cavallino, venne violentemente tamponata da una Citroen Xsara finendo al centro della carreggiata e travolta da una seconda auto, una Opel Astra, (il cui conducente ha chiuso i conti con la giustizia patteggiando la pena).

Il doppio impatto non lasciò scampo al contadino morto sul colpo. Nel corso delle indagini, una consulenza della Procura suffragata da una di parte accertò come il conducente della Xsara viaggiasse a circa 110 km/k su un tratto di strada in cui il limite è di 90 km/h. Novanta giorni per il deposito delle motivazioni. Subito dopo l’avvocato Viola Messa, legale dell’imputato, potrà impugnare la sentenza. La famiglia della vittima è assistita dagli avvocati Federica Conte e Giorgio Gennaccari.