ROMA – C’è un po’ di sud e di Salento, finalmente, nelle grandi aziende partecipate dallo Stato. SNAM, tra le prime aziende energetiche d’Europa, è un’azienda partecipata del governo nazionale, che ha scelto di puntare sull’ex portavoce della Provincia di Lecce, Cosimo Carulli, come consulente per la sua comunicazione istituzionale. SNAM è la società che gestisce per conto dello Stato le reti energetiche nazionali e agisce solo ed esclusivamente per garantire l’energia a tutti gli italiani e per distribuire il gas dall’Italia in tutta l’Europa. Una grande azienda da 3mila e 500 milioni di euro di fatturato. Da qui la scelta del giornalista Mimmo Carulli, che si occuperà della comunicazione dopo aver rivestito per 9 anni e ben due mandati il ruolo di referente della comunicazione di tutta la Giunta provinciale e portavoce della Presidenza.

Carulli approda a SNAM a 38 anni con alle spalle una carriera di tutto rispetto: in prima linea da cronista di Telerama e Telenorba fino all’incarico nel pubblico (nella foto, che è sul suo profilo Facebook, lo vedete mentre intervista il Presidente dell’Unione Sovietica Gorbaciov). Alcune fonti della politica, nei mesi precedenti alle elezioni politiche di marzo, avevano riferito anche il suo nome tra quelli dei non politici graditi all’attuale maggioranza giallo-verde per il coinvolgimento diretto in politica, che poi non c’è stato.