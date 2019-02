F.Oli.

UGENTO (Lecce) – Finisce davanti ai giudici del Tribunale del Riesame la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere a carico di Davide Zenzale, il 24enne di Ugento, arrestato all’alba del 19 gennaio con l’accusa di violenza sessuale e rapina ai danni di una donna soccorsa dopo un incidente. Il legale del giovane, l’avvocato Gianluca Ciardo, ha deposito il ricorso che verrà discusso nei prossimi giorni dopo che il gip Carlo Cazzella ha confermato la custodia cautelare in carcere subito dopo l’udienza di convalida. Nell’ordinanza il gip rimarca la sussistenza delle esigenze cautelari che possono essere salvaguardate solo con la misura più afflittiva perché, così come osserva il giudice, se l’indagato venisse rimesso in libertà potrebbe reiterare il reato per le modalità e la dinamica del fatto così come sono state dalla persona offesa.

Secondo quanto denunciato la donna – una 44enne residente in un comune del basso Salento – si stava recando a lavoro quando, dopo un incidente, sarebbe stata avvicinata dal ragazzo lungo la litoranea jonica fra Lido Marini e Torre Mozza. Il giovane rincasava dopo una serata trascorsa tra amici e ha soccorso la donna che, una volta salita in auto, ha raccontato di aver subìto le attenzioni sessuali di Zenzale; di essere stata parzialmente denudata e poi rapinata del borsello che aveva tra le mani. Poi il suo presunto molestatore si sarebbe allontanato scaricandola in una stradina isolata e buia non prima di averle po5rtato via il portafogli con circa 100 euro.

Sulla scorta delle dichiarazioni fornite gli agenti del Commissariato di Taurisano sono risaliti al presunto molestatore bloccato poco dopo. La ricostruzione è stata parzialmente smentita dall’indagato. Il giovane, nel corso dell’udienza di convalida, ha ammesso di aver tentato un approccio con la donna che, almeno, inizialmente, non sarebbe stato respinto. Poi, forse realizzando quanto stava accadendo, si sarebbe sottratta a qualsiasi ulteriore approccio e contatto. A quel punto Zenzale avrebbe insistito scatenando l’energica reazione della donna che sarebbe scesa dall’auto iniziando a urlare. Tanto che il giovane, sempre secondo la sua ricostruzione, si sarebbe allontanato buttando dal finestrino il portafogli della donna lasciato sul cruscotto.