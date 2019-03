NOCIGLIA (Lecce) – Prima è stato fermato un “corriere” che è stato sorpreso a lavorare in nero mentre consegnava per conto di un’azienda leccese alcuni prodotti dolciari ad un bar di Nociglia; poi, qualche giorno dopo, il controllo ha interessato un altro esercizio commerciale del paese, dove i carabinieri hanno denunciato quattro persone per l’acquisto ed il commercio di prodotti in cattivo stato di conservazione.

È il bilancio di due controlli eseguiti dai carabinieri della stazione di Nociglia tra il 25 ed il 28 febbraio scorsi, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei fenomeni connessi all’impiego abusivo ed allo sfruttamento della manodopera.

Durante gli accertamenti, i militari hanno così fermato un 46enne di Carmiano, che a bordo di un veicolo privato stava trasportando e consegnando prodotti di pasticceria per conto di un’azienda con sede a Lecce, a carico della quale è stato avviato il processo di rilevamento e identificazione del personale. Al titolare della ditta verrà contestata la violazione amministrativa per il lavoro sommerso: riceverà una maxi multa che sarà stabilità successivamente dalla Direzione provinciale del Lavoro.

Sempre a Nociglia, qualche giorno dopo, i carabinieri hanno eseguito un controllo all’interno di un bar cittadino, in collaborazione con il personale dell’Asl di Maglie. In quattro, come detto, sono finiti nei guai con l’accusa di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. In concorso tra loro e rispettivamente in qualità di produttore, amministratore, trasportatore ed acquirente, trasportavano e detenevano prodotti di pasticceria e rosticceria per la commercializzazione in cattivo stato di conservazione, realizzati da una pasticceria leccese e destinati ad un bar di Nociglia.