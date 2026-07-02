Oltre 32mila euro di sanzioni nei primi 15 giorni di attività della Guardia Costiera

Otranto-San Foca (Lecce) – Entra nel vivo l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026” della Guardia Costiera finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della balneazione, la salvaguardia dell’ambiente marino e la regolarità delle attività svolte lungo il litorale.

Dal 16 al 30 giugno 2026, gli uomini e le donne della Guardia Costiera di Otranto di San Foca hanno intensificato l’attività di vigilanza lungo l’intero tratto di costa di competenza, con controlli in mare e a terra che hanno interessato unità da diporto, stabilimenti balneari, attività commerciali marittime e operatori della pesca.

L’attività ispettiva ha portato all’accertamento di numerose violazioni amministrative, con sanzioni complessive di oltre 32mila euro, confermando l’importante azione di prevenzione e controllo svolta quotidianamente dal personale della Guardia Costiera.

Particolarmente significativa è stata l’attività nel settore del diporto nautico, dove sono state riscontrate violazioni relative al noleggio abusivo di unità, allo svolgimento di attività commerciali non autorizzate, alla navigazione priva della prescritta documentazione di bordo, all’utilizzo di unità con certificati di sicurezza scaduti, alla mancanza della copertura assicurativa obbligatoria e ad altre inosservanze della normativa di settore.

Numerosi controlli hanno inoltre riguardato la navigazione e l’ancoraggio in aree interdette a causa del rischio di crollo delle falesie e la navigazione sotto costa, condotte che rappresentano un concreto pericolo sia per gli occupanti delle imbarcazioni sia per i bagnanti. Le sanzioni elevate in questo comparto ammontano a circa 14.500 euro.

Non meno intensa è stata l’attività dedicata alla sicurezza della balneazione. Otto verbali sono stati elevati nei confronti di stabilimenti balneari che non rispettavano quanto previsto dalle ordinanze della Capitaneria di Porto e della Regione Puglia, con irregolarità riguardanti, tra le altre, l’assenza del servizio di salvataggio, la mancata installazione delle boe di delimitazione delle acque riservate alla balneazione, carenze nelle dotazioni di sicurezza e la mancata predisposizione dell’angolo nursery. Le sanzioni complessivamente irrogate superano gli 8.200 euro.

Proseguono anche i controlli lungo la filiera della pesca. Nel corso delle verifiche sono state accertate due violazioni in materia di tracciabilità del prodotto ittico, che hanno comportato il sequestro di oltre 100 chilogrammi di pescato destinato alla commercializzazione senza le prescritte informazioni sulla provenienza, a tutela della salute dei consumatori e della legalità del mercato. Sul fronte della tutela ambientale è stata inoltre contestata una violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti ammettendo il trasgressore al pagamento di 6.750 euro successivamente all’ottemperanza delle prescrizioni impartite, a conferma dell’attenzione che la Guardia Costiera continua a riservare anche alla protezione dell’ecosistema marino e costiero.

L’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026” proseguirà per tutta la stagione estiva con un’intensificazione dei controlli nelle località maggiormente interessate dai flussi turistici. L’obiettivo resta quello di prevenire comportamenti pericolosi, garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti, assicurare il rispetto delle regole e consentire a cittadini e turisti di vivere il mare in condizioni di serenità.

La Guardia Costiera ricorda infine che la sicurezza in mare è un obiettivo comune e invita tutti gli utenti a osservare scrupolosamente le norme vigenti. In caso di emergenza è sempre possibile contattare il Numero Unico di Emergenza 112 o il 1530, fornendo il maggior numero possibile di informazioni utili per consentire un tempestivo intervento dei soccorsi.