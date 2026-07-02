Frigole, il centro raccolta resta chiuso ed è polemica. Rotundo: “Ritardo insopportabile”. Martini: “Mancano solo gli allacci”

FRIGOLE (LECCE) – Dovrebbe diventare un presidio fondamentale per la raccolta differenziata lungo la costa leccese, ma il nuovo Centro comunale di raccolta di Frigole continua a non entrare in funzione e diventa l’ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. A puntare il dito è il consigliere comunale del Partito Democratico e presidente della Commissione Controllo XI, Antonio Rotundo, che denuncia ritardi ormai non più tollerabili e uno stato di degrado dell’area. Dall’altra parte l’assessore all’Ambiente, Severo Martini, respinge ogni accusa e assicura che l’opera è praticamente ultimata, in attesa soltanto degli allacci ai servizi.

“Siamo già in piena estate ed il quinto centro di raccolta, quello al servizio dell’intera fascia costiera, non è ancora in funzione”, afferma Rotundo, ricordando che la struttura, finanziata dalla Regione Puglia con 450mila euro e realizzata nei pressi del campo sportivo di Frigole, avrebbe dovuto essere completata ormai da tempo. Secondo il consigliere, il prolungarsi dei lavori è difficile da giustificare davanti ai cittadini. “Da allora di giorni ne sono passati ben 650, un ritardo davvero difficile da spiegare ai cittadini soprattutto se sono costretti ad assistere allo spettacolo davvero indecoroso di un’opera abbandonata nel più assoluto degrado, preda di erbacce e vegetazione infestante di ogni tipo che rappresenta in questa estate torrida anche un serio pericolo di incendio”.

Per l’esponente del Pd, il centro avrebbe dovuto contribuire a migliorare il sistema di conferimento dei rifiuti lungo il litorale, offrendo un servizio a residenti e villeggianti e contrastando il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. Alla luce della situazione attuale, Rotundo ha annunciato la convocazione della Commissione Controllo XI per verificare le cause del mancato avvio della struttura.

L’assessore Martini respinge però la ricostruzione dell’opposizione. “Rotundo dovrebbe informarsi prima di diffondere falsi allarmi: i lavori sono stati prorogati fino a dicembre 2025 e non 2024, come dice lui”, precisa, spiegando che il cantiere è ormai concluso e che restano da completare soltanto gli allacci alle reti di Enel e Acquedotto Pugliese.

L’assessore sottolinea inoltre che Palazzo Carafa si è mosso per tempo. “Abbiamo regolarmente richiesto gli allacci già da settembre 2025. Abbiamo fatto più richieste e più solleciti: è tutto documentato, basta informarsi prima di parlare”. Martini aggiunge che “l’Aqp è venuta a fare gli scarichi, ma non ha potuto procedere perché bisogna prima realizzare gli allacci Enel”, chiarendo così il motivo del rinvio dell’apertura. Quanto alle condizioni dell’area, minimizza: “L’erba è un po’ alta, ma provvederemo allo sfalcio a breve. Siamo in dirittura d’arrivo: la struttura è ormai pronta per entrare in funzione e offrire un importante servizio per le marine leccesi”.