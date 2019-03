LECCE – Profilo basso, lavoro dietro le quinte e tanta diplomazia, ma i candidati in campo restano sempre due: Saverio Congedo, candidatura nata con le primarie in seguito a un accordo regionale del centrodestra unito, e Adriana Poli Bortone. La trattativa è aperta, ma la verità la conoscono tutti. È sempre più improbabile disinnescare queste due candidature, più passa il tempo e più è difficile. Cominciamo a sgomberare il campo dai dubbi: Saverio Congedo non farà nessun passo indietro. Lo hanno ribadito i vertici del centrodestra in conferenza: fare un passo indietro sarebbe come rinnegare il metodo delle primarie e, quindi, anche gli altri risultati pugliesi. Anche se per la senatrice le consultazioni di base sono state il “funerale del centrodestra”, per i vertici regionali della coalizione il risultato non è da buttare via e l’indicazione degli elettori non può essere tradita.

Adriana Poli Bortone farebbe un passo indietro? Congedo prova a farglielo fare, ma lei pretende che anche lui lo faccia: si è arrivati perfino alla proposta di un terzo candidato, Ugo Lisi. Ma alla fine nulla si sbloccherà. Ci sono i puntieri come l’ingegente Francesco Grasso, che si muove dietro le quinte e cerca di trovare una soluzione unitaria, ma l’impresa è difficilissima. Tra l’altro alcuni sostenitori di Messuti e di Spagnolo sono tentati dalla coalizione polibortoniana. “Il dialogo è iniziato con molta serenità – spiega Angelo Tondo – Nelle enunciazioni l’obiettivo di stare insieme sembra condiviso. È ovvio che bisogna trovare un compromesso, che però dev’essere onorevole per tutti”. Congedo è disposto a dare centralità ad Adriana Poli Bortone, restando però il candidato sindaco. Con tanti candidati sindaci in campo, se nessuno dei due farà un passo indietro, il ballottaggio è inevitabile: in questo caso le primarie più importanti del centrodestra saranno quelle del 26 maggio. Chi avrà più voti potrebbe inglobare chi ne avrà di meno con un accordo al fotofinish.

I COMMENTI SULLE TRATTATIVE

“Abbiamo intrapreso un percorso che inevitabilmente ci porterà ad un cambiamento – spiega Gaetano Messuti – I cittadini che per molto tempo, quasi narcotizzati hanno creduto di aver perso ideali e punti di riferimento, adesso si stanno risvegliando, ritrovando entusiasmo, partecipazione e voglia di tornare protagonisti. Sarà stato lo slancio animato dal civismo, sarà stata la metamorfosi attuata da quella buona politica che si sta allontanando da chi l’ha spesso utilizzata a proprio uso e consumo, ma oggi come oggi si sente nuovamente nell’aria un dibattito animato da temi, idee, progetti, futuro. Ed è proprio in quest’ottica che anima tutti i confronti che in questi giorni si stanno susseguendo, il dialogare, il portare ad un tavolo progetti e valutazioni per la città e non richieste personali, che ha aperto una porta verso il futuro che nessuno potrà più fermare. Perché quando si inizia a correre, quando i muscoli iniziano a fare male e si sente sul volto la freschezza dell’aria pulita, non ci si può più fermare perché, quel movimento, diventa virale!”

IL PONTIERE

“Il centrodestra Leccese sfaldato cerca finalmente la coesione – spiega l’ingegnere Francesco Grasso, segretario della Democrazia Cristiana –

Un grande, illuminato Gaetano Messuti, di concerto con un altrettanto splendido personaggio della nostra scena cittadina, sereno fino a tal punto da lasciare tutti noi increduli visto il Suo giustificato sfogo, Mario Spagnolo, cercano di chiudere il cerchio nonostante frizioni più o meno importanti.

Inutile dire che le primarie hanno decretato solo un risultato: i Leccesi “PRETENDONO” un cdx ri-unito e forte e chi non ascoltera’ sarà bene che faccia mea culpa.

Da quanto vado esprimendo la mia ferma volontà di riunire le anime perse? Ora è arrivato il momento. Non si deroghi più. La prima ad aver dichiarato la Sua disponibilità ad eliminare il termine SINDACO è ADRIANA, che, amore a parte, rimane sempre la più lungimirante. La vera Caronte!

Ora le buone intenzioni di chi ha convocato una riunione per sancire proprio unità di intenti e coesione devono tramutarsi in realtà. Altrimenti, ancora una volta, avrà dimostrato il suo camaleontismo al contrario.

Io all’unità ancora ci credo e continuo a lavorarci, Adriana all’unità ci crede e propone la sua formula per trovarla. E così Ugo. E cosi in tanti. Ed anche se ormai appare decisamente tardiva ce la possiamo fare a mandare a casa le Sinistre.

“La città di Lecce, d’arte e cultura per vocazione, palestra di menti illuminate, merita un maggior senso di responsabilità da parte di tutti.

Ho da mesi cercato di sollecitare tutti i movimenti civici e i partiti del centro destra ad intraprendere un percorso condiviso e a indicare un candidato unico, alternativo ai candidati del movimento 5 stelle e del PD. Purtroppo sino ad ora sembrerebbero prevalere logiche diverse e sono in campo alcune candidature, tutte autorevolissime, rispetto alle quali l’elettorato, però, è giustamente disorientato.

Non accettare, a questo punto, un metodo, o qualunque altro in grado di ricondurre ad unità le varie posizioni e continuare a presentarsi divisi, costituirebbe, oltrechè un suicidio politico, un insopportabile atto di arroganza che i Leccesi difficilmente premierebbero”.