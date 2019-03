LECCE – Litiga con una coppia per un parcheggio a suo dire “non corretto e li minaccia con un piede di porco, ma all’arrivo della polizia viene disarmato e denunciato con le accuse di minacce gravi e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il protagonista è un cittadino filippino, in Italia con regolare permesso di soggiorno, deferito in stato di libertà dagli agenti delle Volanti della Questura di Lecce.

Come ricostruito dai poliziotti, l’uomo attorno alle 19 è stato coinvolto in una lite nei pressi di piazza Ludovico Ariosto, nel centro della città, durante la quale aveva minacciato una coppia italiana, accusata dallo straniero di avere parcheggiato non in maniera corretta.

La situazione è però degenerata pochi istanti dopo, quando il filippino ha impugnato un piede di porco ed ha minacciato la coppia di leccesi, fortunatamente senza colpirli. Per l’uomo è pertanto scattata la denuncia.