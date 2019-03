CHUMPHON/ LECCE – Travolti ed uccisi mentre si trovavano in vacanza nel sud della Thailandia. Le vittime sono due fidanzati salentini – lui imprenditore leccese, di 41 anni; lei psicologa brindisina, di 37 – schiacciati da un’autocisterna mentre si trovavano in moto sulle strade di Chumphon.

Si tratta di Giuliano De Santis, titolare di un Bed & Breakfast in città, e la compagna Ilaria Rizzo, deceduti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. La tragedia si è verificata attorno alle 16.30 di ieri.

La coppia – stando a quanto riporta la stampa thailandese – viaggiava in sella ad una motocicletta lungo la “Pak Nam Road” nel Sottodistretto di Pak Nam, quando un’autocisterna ha perso il controllo e si è rovesciata, schiacciando la coppia che transitava in moto proprio in quel momento. Per entrambi, purtroppo, ogni soccorso è stato inutile.

La scioccante notizia, in queste ore, è giunta anche nel Salento, dove entrambi sono molto conosciuti. La coppia era giunta in Thailandia lo scorso 21 febbraio.

Stando a quanto dichiarato dal conducente del mezzo pesante alla polizia locale, avrebbe perso il controllo dell’autocisterna a causa di un problema ai freni.

Maggiori particolari nelle prossime ore.