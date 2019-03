PUGLIA – “Sul problema Xylella i 5 stelle farebbero meglio a tacere. E non solo loro, per la verità. Non fosse altro che per una questione di pudore. Loro sono stati i principali sostenitori della teoria che la Xylella fosse tutta un’invenzione delle case farmaceutiche ed i feroci oppositori della posizione del Commissario europeo che prevedeva l’immediato espianto degli ulivi infetti”. Lo dichiara Ernesto Abaterusso.

“Il Gruppo 5 stelle ed il Consigliere Casili – prosegue – ci hanno indottrinati con teorie tra le più fantasiose ed oggi con una incredibile faccia di bronzo, come se le loro posizioni passate fossero evaporate, vengono a chiederci di fare presto. Non solo. Hanno anche il coraggio di denunciare i ritardi del Governo regionale.

Dimenticano che il Movimento 5 Stelle è al governo ed è ormai al rimorchio di Salvini al quale della Xylella, della Puglia e del Sud non gliene può fregar di meno come dimostrano i recenti atti del Governo. Va bene tutto – conclude Abaterusso – ma almeno risparmino ai pugliesi ridicole lezioncine”.