Minervino, varato il Regolamento sui Comitati di Rione. Il sindaco: “Importante strumento partecipativo”

MINERVINO DI LECCE – Una svolta importante per la democrazia partecipativa e il coinvolgimento diretto dei cittadini. Il Consiglio Comunale di Minervino di Lecce ha approvato, ieri 05 maggio, con il voto favorevole e unanime di tutti i gruppi consiliari, il Regolamento sui Comitati di Rione. Il provvedimento mira a tracciare un canale diretto e istituzionalizzato tra la cittadinanza e l’Amministrazione. Il Regolamento sancisce la nascita di organismi consultivi e propositivi che permetteranno ai residenti di ogni quartiere di monitorare le esigenze del territorio, avanzare proposte per il miglioramento dei servizi urbani e promuovere iniziative culturali e di coesione sociale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, il dottor Antonio Marte, che ha sottolineato come questo traguardo rappresenti il mantenimento di un impegno solenne preso con gli elettori:”L’approvazione di questo regolamento è per noi motivo di grande orgoglio, poiché traduce in realtà un punto qualificante e centrale del nostro programma elettorale” – dichiara il Sindaco Marte. “Avevamo promesso ai cittadini che avremmo rimesso la partecipazione e l’ascolto al centro dell’azione amministrativa, e oggi manteniamo quella parola. Il fatto che il provvedimento sia passato all’unanimità in Consiglio Comunale dimostra che la vicinanza alla comunità non ha colore politico, ma è un valore condiviso da tutti. Ringrazio il Consigliere Marco Pezzulla per aver lavorato insieme agli uffici alla stesura del Regolamento. Da oggi, ogni strada e ogni piazza di Minervino, Cocumola e Specchia Gallone avranno una voce ufficiale per dialogare con l’Amministrazione. È un impegno preso in campagna elettorale che oggi diventa una vittoria di tutta la cittadinanza.”

A seguire da vicino l’iter del provvedimento è stato il consigliere delegato ai Comitati di Rione, Roberto Pagliara, che ha spiegato gli obiettivi operativi della misura:”Abbiamo lavorato a questo regolamento con l’obiettivo preciso di accorciare le distanze tra il palazzo municipale e la vita quotidiana delle persone” – spiega il delegato Roberto Pagliara. “I Comitati di Rione saranno laboratori di cittadinanza attiva e strumenti di ascolto permanente. Permetteranno di intercettare tempestivamente le piccole e grandi problematiche di ogni rione, ma saranno soprattutto fucine di proposte per la cura dei beni comuni, la sicurezza e la valorizzazione dei nostri borghi. Già dalle prossime settimane attiveremo tutte le procedure per informare la cittadinanza e avviare le fasi costitutive dei comitati. Invitiamo tutti, in particolare i giovani, a mettersi in gioco per il proprio quartiere”.

Con l’approvazione del regolamento, il Comune di Minervino di Lecce si inserisce nel ristretto novero delle realtà locali salentine che hanno scelto di disciplinare e incentivare legalmente il decentramento e la partecipazione popolare, scommettendo sulla responsabilità condivisa per il futuro del territorio.