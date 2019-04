BARI – Un deputato abruzzese, Luigi D’Eramo, prenderà in mano il partito leghista pugliese: Andrea Caroppo si concentrerà sulle europee. Il commissario è pronto alla transizione ufficiale: saranno spezzati tutti i legami col vecchio nome “Lega Nord” per una nuova era, quella della “Lega Puglia”. Si passa dal movimento “Noi con Salvini” a un partito che prende il posto della vecchia Lega, inguaiata con la storia dei rimborsi da 49 milioni da restituire in 70 anni. La Puglia attendeva da tempo il commissariamento per il passaggio al nuovo partito: il nuovo brand sarà federalista, perché a fianco alle parola Lega ci sarà il nome della regione in cui si corre. Spagnolo e Rizzello restano ai loro posti. Il segretario cittadino della Lega, smaltite le amarezze delle primarie, è pronto a candidarsi a sostegno di Saverio Congedo.

“L’avvicendamento fa parte di quella svolta nazionale che entro poche settimane porterà alla nascita ufficiale della Lega Salvini premier che sostituirà definitivamente la Lega Nord. La Puglia era l’ultima Regione che ancora non aveva un commissario. Altri casi – come i bergamaschi Daniele Belotti nel Lazio e Cristian Invernizzi in Calabria – erano già stati chiusi da tempo” – spiegano i fedelissimi.