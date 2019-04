MAGLIE (Lecce) – Si terrà il 30 aprile, alle ore 9.30, presso il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie, diretto dalla Dirigente Scolastica Professoressa Gabriella Margiotta, un incontro sul tema “I linguaggi della comunicazione”.

“La comunicazione oggi – sostiene la Dirigente Gabriella Margiotta – si avvale di molteplici e Nuovi Linguaggi e proprio perciò il Liceo Capece ha deciso di attivare un Maxiprogetto di Giornalismo, in sinergia con diverse figure professionali esterne che con Docenti interni all’Istituto, individuati quali Tutor, hanno seguito per l’intero anno scolastico gli Studenti in orario extracurricolare non solo per la conoscenza delle tecniche del giornalismo scritto, ma anche del giornalismo web, radiofonico, cinematografico, ecc.

Tale progetto ha interessato in maniera trasversale tutte le discipline anche con il ricorso alla tecnologia informatica, che in ambito didattico integra ed arricchisce l’insegnamento tradizionale.

La dimensione multidisciplinare e multimediale non solo ha riconosciuto allo Studente un ruolo primario nel proprio processo di apprendimento, ma gli ha consentito di gestire criticamente l’enorme flusso di informazioni provenienti dai vari canali comunicativi”.

L’evento del 30 aprile, nello specifico, rientra nell’ambito della collaborazione del Liceo Capece con la Banca Popolare Pugliese e suggella il percorso progettuale inerente a far acquisire agli Studenti la consapevolezza delle tecniche e degli strumenti che vengono utilizzati nella redazione di un giornale; a conoscere e applicare le fasi e i tempi del processo di realizzazione di un quotidiano; a saper applicare i codici del linguaggio giornalistico.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche delle caratteristiche del linguaggio televisivo.

Partecipano all’incontro: Elio Donno, Giornalista ed ex Consigliere dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Adelmo Gaetani, già Consigliere dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Antonio Soleti, Giornalista e Conduttore televisivo di Telerama e l’Addetta stampa della Banca Popolare Pugliese, Francesca Vitali.

Modera il dibattito il giornalista del “Nuovo Quotidiano di Puglia”, Gianfranco Tundo.