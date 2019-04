LECCE – In Prefettura, durante l’incontro con il ministro Centinaio, oggi è scoppiato un vero e proprio incidente diplomatico tra Lega e M5S, mentre tutti i giornalisti erano andati via: un deputato del Movimento 5 Stelle ha preso la parola per sciorinare le sue tesi contro l’eradicazione per la Xylella. Secondo il parlamentare, eliminare gli alberi infetti è inutile. Il ministro Gianmarco Centinaio e il senatore Roberto Marti hanno risposto con aplomb, ma alla fine ne è venuta fuori una vera e propria bacchettata.

I rappresentanti di Confagricoltura Lecce e Aprol Lecce si sono alzati e sono usciti dalla sala conferenze della Prefettura quando un parlamentare del Movimento 5 Stelle se n’è uscito con la teoria che le eradicazioni non servono. “Abbiamo perso migliaia di alberi così: vuole che il batterio arrivi a Bari?” – hanno protestato gli agricoltori.

Roberto Marti, senatore della Lega, prova a essere costruttivo, anche se l’intervento pentastellato è indigesto: ”Ringrazio Gianmarco Centinaio per aver dato tanta attenzione a questo territorio. Se fossimo riusciti a intervenire e a creare questa collaborazione 7 anni fa forse non saremmo in queste condizioni, col Salento devastato”.

“Io mi fido della scienza – ha detto Centinaio – l’unico modo è togliere gli alberi: questo lo dice chi ne sa più di me. Lasciare andare avanti la Xylella è tutela del paesaggio? Lasciare gli alberi che sembrano dei pali secchi nei campi non aiuta a crescere il turismo!”.

È il senatore Ciampolillo il deputato che se ne esce con le tesi antiscientifiche sulla Xylella. “È stato già sanzionato per alcune sue iniziative non in linea con le indicazioni del Gruppo – spiega Iunio Valerio Romano – Ha parlato a titolo personale. Le mie dichiarazioni sono altre”.

IL MOVIMENTO 5 STELLE SPIEGA LA LINEA UFFICIALE

CONTRASTO ALLA XYLELLA, ROMANO-MININNO (M5S): UN AIUTO CONCRETO DEL GOVERNO AGLI OLIVICOLTORI PER IL RILANCIO DEL SALENTO.

«Siamo molto soddisfatti delle misure adottate dal Governo Conte per contenere e contrastare l’avanzata della Xylella fastidiosa in Puglia e della scelta di sostenere con risorse economiche concrete i piccoli e grandi agricoltori colpiti da un vero dramma sociale». Lo dichiarano i senatori salentini del M5S Iunio Valerio Romano e Cataldo Mininno, a margine dell’incontro tenutosi stamattina presso la Prefettura di Lecce tra il Ministro Centinaio, le organizzazioni agricole del territorio e i rappresentanti delle istituzioni locali. «Ai 30 milioni già messi a disposizione del Mipaaft lo scorso ottobre, grazie ad un apposito emendamento al decreto agricoltura si aggiungeranno altri 300 milioni nel biennio 2020/2021 sempre dal Fondo Sviluppo e Coesione di cui il Ministro Lezzi ha la cabina di regia ed è importante che queste risorse siano utilizzate unicamente a sostegno degli agricoltori. Non è però solo un problema di risorse economiche ed è dunque ben accolto l’annunciato piano territoriale per la zona infetta e la possibilità di aprire a nuove linee produttive, in modo da riqualificare il paesaggio anche a fini turistici».

«Nell’attesa del decreto attuativo interministeriale, frutto di un’azione sinergica dei ministeri dell’agricoltura, del sud e dello sviluppo economico, ci aspettiamo che in questa delicata battaglia» – concludono i senatori pentastellati – «tutti gli attori coinvolti mettano responsabilmente in pratica le misure richieste per fermare l’avanzata del batterio e salvaguardare il futuro dell’olivicoltura, del paesaggio e dell’economia pugliese».