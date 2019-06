LECCE – La cassa integrazione tarda ad essere erogata e i dipendenti Alba service (azienda partecipata della Provincia) sono nuovamente in affanno.

Alessandro Monosi di FISASCAT Cisl di Lecce rende noto che “a seguito dell’accordo in regione dove nello scorso mese di aprile la Regione Puglia ha concesso alla partecipata Albaservice la cassa integrazione in deroga per l’intero 2019, consentendo così la ripresa dell’attività lavorativa, seppur con tantissime difficoltà.

“Ma ad oggi a causa di non meglio specificate lungaggini burocratiche, lo stesso ammortizzatore sociale tarda ad essere erogato, lasciando così tutti i lavoratori senza soldi da ormai 6 mesi.

Questa attesa sta provocando notevoli disagi specialmente alle famiglie monoreddito dove le difficoltà sono ormai insuperabili”.

I sindacati chiedono un segnale urgente delle istituzioni: “Pertanto sollecitiamo Regione Puglia ed Inps all’immediata soluzione del problema in tempi rapidissimi.

Se dovesse persistere il problema, già dai prossimi giorni come FISASCAT cisl organizzeremo dei sit -in di protesta presso le sedi preposte alla soluzione del problema”.