SALENTO – Due tartarughe marine hanno nidificato sulla costa leccese, una a Gallipoli, l’altra a Pescoluse. Il secondo ritrovamento è avvenuto in mattinata e il primo ieri sera, da parte del gestore di un lido di Gallipoli, chiamando la Capitaneria di porto che ha messo in sicurezza l’area, notificandolo anche a Wwf Puglia e Legambiente Lecce e dando il via al monitoraggio dei due centri di tutela, il consorzio di Torre Guaceto – che ha diffuso una nota – e quello del Museo di storie naturali di Calimera.

“La Puglia sta diventando un ambiente privilegiato per la nidificazione delle tartarughe Caretta caretta – ha dichiarato il vicepresidente del Consorzio e presidente del WWF Puglia, Nicolò Carnimeo -, invitiamo i bagnanti a fare attenzione quando si recano in spiaggia e a segnalare la presenza di ogni eventuale nidificazione. Ora proteggeremo queste uova e le altre che potrebbero essere deposte. Speriamo che tutto vada per il meglio e che presto nuovi piccoli possano raggiungere il mare”.

Lo scorso anno, le nidificazioni sono state eccezionalmente numerose, ben 8, a differenza di quelle registrate negli anni precedenti, pari al più ad un paio per stagione estiva. L’auspicio è che il trend delle nidificazioni lungo la costa pugliese sia in crescita. Quanto alla tempistica della schiusa, se la temperatura stagionale dovesse mantenersi invariata, i piccoli potrebbero vedere la luce già tra circa 40 giorni, se dovesse abbassarsi, potrebbero volercene anche 60.

“Siamo molto contenti del lieto evento – ha dichiarato il presidente del Consorzio, Corrado Tarantino -, come sempre, Torre Guaceto assicura la protezione ed il monitoraggio dei nidi. Nel tempo, abbiamo lavorato tanto per la tutela della specie e la sensibilizzazione delle comunità locali e l’attenzione dimostrata dalla gente è il sintomo che abbiamo e stiamo seminando bene il seme dell’amore per l’ambiente e gli animali”.