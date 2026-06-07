Eccellenze gastronomiche salentine: Cozze Piccinne

Le cozze piccinne (lumachine di prato o cuzzeddhre) sono un piatto povero, simbolo della tradizione salentina, spesso consumato come antipasto o spuntino sfizioso. Si trovano nelle campagne salentine aride, attaccate alle stoppie o sugli steli secchi nei mesi estivi. Le migliori sono quelle che si trovano in estate dopo qualche pioggia.

INGREDIENTI:

1 Kg di ‘cozze piccinne’ – sale q.b. – origano q.b. – olio – aglio

PROCEDIMENTO:

Una volta raccolte, vanno “spurgate”. Si sistemano in un contenitore traspirante, per un paio di giorni e si nutrono spolverandole con farina di semola o crusca. Quando i loro escrementi diventano bianchi sono pronte per essere mangiate. A quel punto lavate le cozze piccinne più volte in abbondante acqua corrente e mettetele a fuoco lento in una pentola con acqua fredda. Una decina di minuti di cottura, da quando l’acqua inizia a bollire sono sufficienti, fino a quando tutte le lumache saranno uscite fuori dal guscio. Quindi vanno scolate e sciacquate dalla schiumarola. Sistematele in un recipiente coperto, meglio una coppa di terracotta, salate abbondantemente, condite con l’ origano, un filo d’olio e aglio tritato, in modo che si insaporiscano. Per farle insaporire è consigliabile mangiarle un paio d’ore dopo la preparazione. Si mangiano prendendole con lo stecchino,oppure afferrando il guscio con le mani e tirando direttamente il mollusco con i denti.