LECCE – Torna il grande concertismo sinfonico per l’ultimo titolo in cartellone del Festival di Pasqua e Primavera di OLES alla sua prima edizione, venerdì 7 giugno alle ore 20.45 nel Chiostro del Convitto Palmieri di Lecce.

Il Festival, sotto la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e il coordinamento artistico di Maurilio Manca, è realizzato grazie al sostegno e al finanziamento della Regione Puglia e dell’Assessorato all’industria turistica e culturale, con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese e di Apulia Film Commission.

Il Concerto Sinfonico prevede l’esecuzione del Concerto n. 2 in re min. op. 22 per violino e orchestra di Wieniawski, eseguito dal virtuoso ucraino Oleksandr Semchuk (nel riquadro), uno dei solisti più affermati al mondo. A Lecce il violinista è impegnato in un vero capolavoro di poesia e virtuosismo, il Secondo Concerto per violino e orchestra dell’autore polacco Wienawski rimane, infatti, uno dei più grandi concerti per violino di epoca romantica.

Chiude la serata la monumentale Terza Sinfonia di Ludwig van Beethoven detta “Eroica”. L’opera segna la prima eccezionale affermazione della personalità del compositore ed è l’espressione in musica degli ideali del suo tempo. Eseguita in forma pubblica nel 1805 al Theater an der Wien, la Sinfonia fu inizialmente dedicata a Napoleone, come simbolo delle nuove idee portate dalla Rivoluzione francese e come incarnazione dell’eroe che combatte per la giustizia dell’umanità intera. Fu poi lo stesso Beethoven, deluso e furioso, a strappare la dedica dal frontespizio dell’opera dopo l’autoproclamazione di Napoleone a imperatore.

Sarà Alvise Casellati a dirigere l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES, direttore d’orchestra ospite delle più prestigiose stagioni concertistiche e festival internazionali. All’apice di una brillante carriera quale avvocato societario, nel 2007 comincia a studiare direzione d’orchestra con Leopold Hager alla Musikhochschule di Vienna e con Vincent La Selva alla Juilliard School of Music di New York, diventando uno dei maggiori talenti degli ultimi anni.

Biglietti disponibili in prevendita al Castello Carlo V (tel. 0832.246517) e al Chiostro del Convitto Palmieri la sera del concerto (ingresso 10 euro, ridotti per studenti).