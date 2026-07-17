La musica di Globe@t al Don Pedro di San Pietro in Bevagna

Questo sabato il don Pedro Mare di San Pietro in Bevagna vi aspetta con il suo aperitivo speciale per la rassegna “Pura Vida”.
Un appuntamento fisso per chi ama la buona cucina con i piatti dello Chef Stefano Seviroli che sceglie i migliori prodotti che offre il nostro mare.
In questa occasione la musica di Globe@t vi farà compagnia. Un set con una selezione di vinili d’autore tra dreamhouse e beat sorprendenti.
Don Pedro Mare vi aspetta alle 17 in via degli Olmi 18 a san Pietro in Bevagna.
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