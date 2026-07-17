Lunedì 20 luglio Enrico Galiano presenta Il cuore non va a dormire alla Libreria Liberrima per Nel frattempo – Conversazioni sul futuro

LECCE – Un libro sulle verità che riconosciamo prima ancora di riuscire a nominarle e sul cuore, che possiamo provare a ingannare, ma che non smette mai davvero di parlare. Lunedì 20 luglio alle 20:30, negli spazi esterni della Libreria Liberrima, in Corte dei Cicala a Lecce, il festival diffuso Nel frattempo – Conversazioni sul futuro ospita Enrico Galiano. L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, apre un minitour pugliese dedicato al suo nuovo romanzo Il cuore non va a dormire, da poco uscito per Einaudi.

Lo scrittore e insegnante sarà martedì 21 luglio alle 21:00 in Piazza Giuseppe Garibaldi a Tuglie per Sotto il cielo di Tuglie… incontri d’autore; mercoledì 22 alle 20:00 in Piazza IV Novembre a Mesagne, su iniziativa di Vivilaria APS; giovedì 23 alle 20:00 (ingresso su prenotazione) in Piazza Fra Giuseppe Andrea Rodio a Locorotondo per Libri nei vicoli del Borgo; venerdì 24 alle 21:15 sui 42Scalini di Bisceglie per il festival 42Gradi – Idee sostenibili; sabato 25 alle 20:30 in Largo Porta Nuova a Noci per Chiostri e Inchiostri.

IL LIBRO

Ci sono età in cui ogni cosa sembra bruciare, soprattutto l’amore, e altre in cui persino lasciarsi attraversare da un sentimento può apparire un errore. Ma il cuore, anche quando tace, non smette mai davvero di parlare. Nel suo romanzo più intenso e toccante, Galiano racconta proprio la forza imprevedibile dell’amore, capace di spaventare perché ci mette di fronte a ciò che siamo e a ciò che, spesso, proviamo a nascondere. Al centro della storia ci sono Sasha e Alessandra, due donne lontane per età ed esperienze, ma accomunate da una crepa che improvvisamente si apre nelle loro vite. Sasha ha sedici anni, un’anima inquieta e un segreto che non riesce a raccontare. Quando a scuola arriva un supplente di diritto fuori dagli schemi, un insegnante che durante le lezioni parla soprattutto d’arte, per la prima volta si sente davvero vista. Tra loro nasce un linguaggio intimo, fatto di parole, immagini e silenzi, che permette alla ragazza di esprimere ciò che fino a quel momento non aveva saputo dire. Il sentimento che li coinvolge, però, supera un confine che il professore sa di non poter oltrepassare, mentre Sasha fatica a comprenderne le ragioni e le conseguenze. Alessandra ha invece più di quarant’anni e conduce un’esistenza apparentemente stabile, scandita dal lavoro, dalla famiglia, da un marito, una figlia e dalle piccole sicurezze quotidiane. Un giorno viene chiamata a effettuare una perizia sul murale di un artista famosissimo, la cui identità è rimasta sconosciuta e che da tempo sembra essere scomparso. Davanti a quell’opera qualcosa dentro di lei si rompe, o forse ricomincia a vivere. Una voce che credeva di aver sepolto torna a farsi sentire e Alessandra comprende di non poterla più ignorare. Sasha e Alessandra ancora non lo sanno, ma le loro storie sono destinate a incontrarsi proprio nel punto in cui entrambe sono costrette a fare i conti con ciò che hanno desiderato, perduto o provato a dimenticare. Con Il cuore non va a dormire, Enrico Galiano costruisce un romanzo sul corpo e sulla memoria, sull’amore e sulla paura, sulle verità che riconosciamo prima ancora di riuscire a nominarle. Una storia che attraversa generazioni diverse e ricorda che si può provare a fuggire da sé stessi, ma non sempre si riesce a ingannare il proprio cuore.

L’AUTORE

Enrico Galiano (Pordenone, 1977) ha pubblicato con Garzanti molti romanzi, fra cui i best seller Eppure cadiamo felici (2017), vincitore di numerosi premi, e Quel posto che chiami casa (2025), oltre ai saggi L’arte di sbagliare alla grande (2020) e Scuola di felicità per eterni ripetenti (2022). Per Salani sono usciti i libri per ragazzi La società segreta dei salvaparole (2022), con cui si è aggiudicato il Premio Bancarellino, e L’incredibile avventura di un super-errore (2024). Nel 2024 ha vinto il Nastro D’Argento al Miglior Soggetto per il film Il Punto di Rugiada, di Marco Risi. Per Einaudi ha pubblicato Il cuore non va a dormire (2026). Insegnante considerato fra i piú influenti d’Italia, da anni porta in teatro le sue lezioni-spettacolo, fra divulgazione, ironia e riflessioni sul mondo della scuola.

NEL FRATTEMPO

Organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e in sinergia con Coolclub e altri partner pubblici e privati, Nel Frattempo anticipa la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro in programma dal 14 al 18 ottobre a Lecce. Il festival diffuso propone durante l’anno un ricco calendario di presentazioni, talk, spettacoli ed eventi speciali. Questi i prossimi appuntamenti. Martedì 21 luglio alle 19:00 (ingresso libero), sulla terrazza di Tagliatelle – Stazione Ninfeo di Lecce, spazio allo scrittore e giornalista Ugo Barbàra con La mala notte, il suo nuovo romanzo pubblicato da Rizzoli. Mercoledì 22 luglio alle 21:00 (ingresso libero), nel Chiostro del Convitto Palmieri di Lecce, in collaborazione con Accademia della Carità, Polo BiblioMuseale di Lecce, Biblioteca Bernardini e Libreria Liberrima, Carlo Bonini e Franco Gabrielli illustreranno Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica, pubblicato da Feltrinelli. abato 25 luglio alle 20:00 (ingresso libero) nell’Ortale dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce nell’ambito del festival internazionale Teatro dei Luoghi, la scrittrice iraniana, ingegnera e attivista per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour presenterà La casa dimentica (Garzanti). In dialogo con l’autrice ci saranno Gabriella Morelli, direttrice di Conversazioni sul futuro, Katia Lotteria, presidente Casa delle donne di Lecce, e l’attivista Alessandra Caiulo.