Le Previsioni Meteo del weekend 18-19 Luglio 2026

AL NORD

Tempo stabile al mattino con sole prevalente su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni di nord-est e sulla Romagna; non sono previsti cambiamenti sostanziali su Piemonte, Liguria e Lombardia. In serata e in nottata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

AL CENTRO

Tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell’arco dell’intera giornata. Poche variazioni tra serata e nottata, senza fenomeni previsti.

Temperature minime stabili o in lieve calo al centro-nord, in rialzo al sud; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.