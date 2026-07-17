Le Previsioni Meteo del weekend 18-19 Luglio 2026

Puglia
Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.
Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.
Tempo stabile al mattino con sole prevalente su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni di nord-est e sulla Romagna; non sono previsti cambiamenti sostanziali su Piemonte, Liguria e Lombardia. In serata e in nottata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.
AL CENTRO
Tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne.
AL SUD E SULLE ISOLE
Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell’arco dell’intera giornata. Poche variazioni tra serata e nottata, senza fenomeni previsti.
Temperature minime stabili o in lieve calo al centro-nord, in rialzo al sud; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.
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