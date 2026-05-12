“Facciamo Goals” all’Ex Convitto Palmieri l’evento conclusivo del progetto dedicato all’Agenda 2030 e ai giovani del territorio

LECCE – Dopo due anni di attività nelle scuole del territorio, tra percorsi educativi, esplorazioni urbane e momenti di confronto sui temi della sostenibilità, arriva a conclusione “Facciamo Goals”, il progetto dedicato alla diffusione dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 tra i più giovani.

La giornata conclusiva è in programma giovedì 14 maggio alle ore 16 presso la Sala Teatrino dell’Ex Convitto Palmieri di Lecce.

L’iniziativa, finanziata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio e realizzata da Confartigianato Lecce insieme a Innova.Menti, Camera a Sud, Comune di Lecce e agli Istituti Comprensivi del territorio, ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del Salento in un percorso esperienziale sui temi dello sviluppo sostenibile attraverso il format dei walkabout e dell’apprendimento diffuso.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce, Andrea Guido, Assessore al Welfare del Comune di Lecce e Luigi Derniolo, Presidente di Confartigianato Imprese Lecce. Seguiranno gli interventi di Mario Trifiletti, Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, Aldo Guglielmi di Confartigianato Lecce, Ilaria Florio di Camera a Sud APS, Silvia Mangia di Innova.Menti e Carlo Infante di Urban Experience.

Nel corso dell’incontro interverranno inoltre Ezio Del Gottardo, professore associato di Pedagogia Generale e Sociale di Unisalento, e Silvia Miglietta, Assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia. A moderare sarà il giornalista Ettore Bambi.