TORRE INSERRAGLIO (Lecce) – Tragedia sfiorata in un residence di Torre Inserraglio, frazione del comune di Nardò, dove una bimba di soli 3 anni ha rischiato di annegare, trasformando la vacanza in Puglia coi genitori in dramma.

La piccola, figlia di un uomo di nazionalità spagnola e di madre pugliese, è ricoverata presso l’ospedale di Galatina, ma fortunatamente non corre pericolo di vita.

Tutto è accaduto nel pomeriggio ed il peggio è stato scongiurato dal provvidenziale intervento di un giovane bagnino della struttura, che si è accorto che la piccola era in difficoltà e stava ingerendo acqua. I genitori, entrambi a bordo piscina, si erano distratti soltanto un attimo perché intenti a preparare il latte per l’altro loro figlio, nato da poco. Un istante che sarebbe potuto risultare fatale.

Tuffatosi in piscina, il bagnino della struttura ricettiva – il 19enne Gianluca Ingusci, di Nardò – ha portato fuori dall’acqua la piccolina, iniziando a praticarle le manovre di soccorso necessarie a farle espellere l’acqua ingerita. Presa in consegna dai medici del 118, nel frattempo sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, la bimba è stata quindi trasportata a sirene spiegate in ospedale, per essere sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso. In serata è stata dimessa: di questa vacanza nel Salento, oltre al ricordo di questa terribile esperienza, porterà con sé per tutta la vita la consapevolezza di essere stata salvata da un giovane bagnino salentino, divenuto per un pomeriggio il suo angelo custode.