di Leonardo Bianchi

CASARANO – Niente da fare ancora per l’ospedale Ferrari, resta un nosocomio di base con un’enorme utenza.

Il Comitato Civico Pro Ospedale Francesco Ferrari Casarano, riunitosi alle ore 20 del 25 luglio 2019, presso il SEDILE del Comune di Casarano, ha deliberato ha prodotto un documento di protesta. Da circa 6 anni il Comitato ha operato ed ha promosso un ampio dibattito nella città e nel comprensorio di Casarano, per riaffermare con forza la storia del nosocomio casaranese, le prestazioni di livello e l’offerta di una sanità adeguata in rapporto alle istanze di un vasto territorio.

Il decreto ministeriale 70 forniva solo le linee guida per il riordino ospedaliero e lasciava la scelta discrezionale alle Regioni, e nonostante l’evidenza che il presidio ospedaliero F.Ferrari avesse tutte le caratteristiche per essere classificato come ospedale di primo livello, la Regione Puglia ha voluto inspiegabilmente classificarlo come ospedale di base e con uno spazio di discrezionalità non condivisibile ha invece privilegiato un presidio dell’area adriatica e uno dell’area jonica (Scorrano e Gallipoli) quali ospedali di I livello.

In questi anni il comitato, i cittadini, le amministrazioni comunali hanno esperito tutte le vie atte a che venisse riconosciuto il presidio ospedaliero di Casarano di I livello.

Vi sono state manifestazioni popolari ampiamente partecipate, occupazioni, tavoli di confronto presso la regione e in prefettura con le mediazioni di S.E. il Prefetto e presso la direzione generale dell’ASL, oltre al ricorso al TAR ed in seno al Consiglio di Stato e la raccolta di dieci mila firme depositate in Regione a favore del F. Ferrari.

Nel luglio 2018 il Presidente Emiliano invitato dall’Amministrazione Comunale e dal comitato, posava la prima pietra della IV torre dell’ospedale, ribadendo ancora una volta, anche alla presenza del Sindaco di Gallipoli, la volontà della Regione a voler costituire un ospedale consortile con i due stabilimenti di Gallipoli e Casarano.

Tutto questo è stato fatto per modificare la classificazione dell’Ospedale di Casarano (ospedale di base) così come scaturita del primo riordino derivante dal regolamento n. 7.

Con la delibera n. 1195 del 3 Luglio 2019, questa comunità, che ricordiamo è una delle più numerose del Salento, auspicava un riconoscimento diverso e migliorativo da quello precedente, per l’ospedale Francesco Ferrari.

“Prendiamo atto invece che la delibera n. 1195 non ha cambiato nulla della precedente di cui al Regolamento n.7: l’ospedale di Casarano è rimasto ospedale di base come emerso dall’approvazione del precedente riordino – spiegano i rappresentanti del Comitato –

Il comitato si fa interprete della richiesta pressante di salute del nostro territorio, del malcontento, della sfiducia nelle istituzioni regionali e del profondo solco che si è venuto a creare tra gli amministratori regionali e i cittadini del comprensorio.

Riteniamo che gli impegni presi dal Presidente Emiliano nei confronti di questo territorio restino ancora inattuati, questa comunità ribadisce con forza la volontà di un confronto serrato, in cui si dia ascolto serio alla domanda ed al diritto inalienabile della salute.

Il comitato e l’Amministrazione Comunale di Casarano ribadiscono la ferma volontà e la necessità di dare seguito alla sottoscrizione del protocollo, che la stessa Regione ha redatto e sottoposto all’attenzione delle due Amministrazioni Comunali di Casarano e Gallipoli e che la stessa Amministrazione Comunale di Casarano si e resa e si rende disponibile a sottoscrivere.

Pertanto si chiede la presa di posizione e la necessaria e ponderante intermediazione da parte del Presidente Emiliano per raggiungere l’accordo contenuto nel protocollo d’intesa. Il comitato, nella seduta del 25 luglio ha poi affrontato il grave problema dell’interruzione inspiegabile dei lavori della IV torre. A circa un anno dall’inizio si è proceduto solo allo scavo, chiediamo pertanto al Presidente Emiliano che si adoperi per il tramite dei suoi organi istituzionali, affinché vi sia la ripresa urgente dei lavori”.