CUTROFIANO – Una serata dedicata allo spettacolo, alla cultura e al talento, un omaggio alla musica italiana e non solo. Il 13esimo Concerto in Masseria è in programma domenica 28 luglio a partire dalle 20,30 nella suggestiva cornice offerta dalla Masseria L’Astore a Cutrofiano che vanta, tra l’altro, la presenza di un frantoio ipogeo risalente al ‘600, prezioso testimone dell’identità del territorio e dell’operosità della sua gente.

L’evento, organizzato dalla pro loco con il contributo del Comune di Cutrofiano e il patrocinio di Provincia e Regione Puglia, è articolato in diversi momenti. Coinvolgente sul piano emozionale sarà l’esibizione degli allievi della scuola di danza “Scarpette rosa” di Cutrofiano. E poi tanta buona musica con le voci di Emanuela Gabrieli, Antonio Ancora e Lucia Conte accompagnate dall’Orchestra Terra del Sole diretta dal maestro Enrico Tricarico, nota per aver condiviso il palco con artisti del calibro di Fabio Concato, Antonella Ruggiero, Simone Cristicchi, i salentini Boomdabash e non solo. Non mancherà un momento di riflessione con la proiezione di un cortometraggio realizzato dai ragazzi dell’Istituto comprensivo Don Bosco che si sono, tra l’altro, aggiudicati degli importanti riconoscimenti, di calibro nazionale, per il lavoro svolto.

“Il Concerto in Masseria è l’evento più importante per la nostra pro loco perché rappresenta un percorso iniziato 13 anni fa e che ha visto, negli anni, esibirsi diversi artisti, sia locali sia di fama nazionale, in un crescendo di presenze. La nostra aspettativa è quella di valorizzare e promuovere il territorio, gli artisti e le aziende che ne fanno parte. Il nostro auspicio è che possa ripetersi il successo degli altri anni”, è il commento del presidente della pro loco di Cutrofiano Marco Forte.

Alla serata, presentata dalla giornalista Sandra Signorella, prenderanno parte il sindaco di Cutrofiano Oriele Rolli e il presidente della Provincia Stefano Minerva.