Furto in chiesa nel Leccese, rubata la tela dell’altare

MINERVINO DI LECCE – Un furto è stato compiuto nella Chiesa di Santa Lucia a Minervino di Lecce dove sconosciuti si sono impossessati della tela dell’altare maggiore raffigurante la Vergine Maria. La notizia è stata diffusa con un post del Comune pubblicato sulla pagina social dell’Ente.

“La tela rubata probabilmente non ha un grande valore economico di mercato. Chi ha compiuto questo gesto non si è arricchito. Tuttavia, l’opera ha un inestimabile valore sociale, storico e spirituale. Questo non è un semplice furto alla Chiesa: è un furto a tutti noi. È un’offesa alla nostra storia, alla nostra identità e alla nostra devozione”.

Il post si conclude con un appello ai responsabili, a restituire il dipinto sottratto non solo alla chiesa ma ad una comunità intera devota a Maria, e un invito rivolto ai cittadini a segnalare alle forze dell’ordine ogni movimento sospetto. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione.