Tiago Gabriel, il primo interrogativo del Lecce dopo Corvino. Intanto resta aperta la pista Sogliano

LECCE – Tra le tante eredità lasciate da Pantaleo Corvino al Lecce, ce n’è una che potrebbe diventare immediatamente attuale: quella che porta il nome di Tiago Gabriel.

Il difensore portoghese, arrivato nel gennaio 2025 per circa due milioni di euro con due anni e mezzo di contratto, è oggi uno dei profili più seguiti del mercato giallorosso.

Il Lecce ha fissato la quota del suo cartellino a 40 milioni. Il difensore rappresenta un’altra importante plusvalenza per la società capitanata da Saverio Sticchi Damiani.

Sul giocatore ci sarebbe da tempo l’interesse del Bournemouth, club della Premier League inglese.

A gennaio, alla chiusura del mercato di riparazione, fu lo stesso Corvino ad ammettere l’esistenza di interessamenti per Tiago Gabriel. Il responsabile dell’Area tecnica spiegò però che il Lecce aveva scelto di non approfondire determinate opportunità perché la priorità era la corsa alla salvezza, rinviando ogni eventuale valutazione al termine della stagione.

Una dichiarazione che oggi assume un significato diverso. Se il giocatore era attenzionato da mesi e se alcune interlocuzioni erano state avviate, viene naturale chiedersi cosa accadrà adesso che Corvino non è più il responsabile dell’Area tecnica del Lecce.

Nel calcio, infatti, le operazioni di mercato non sono fatte soltanto di valutazioni economiche, ma anche di rapporti personali.

Tiago Gabriel è arrivato durante la gestione Corvino, resta da capire se il percorso avviato negli ultimi mesi proseguirà naturalmente oppure se l’uscita di scena del direttore comporterà una fase di riassestamento.

In questo contesto si inseriscono anche le indiscrezioni che riguardano il DS del Verona Sogliano, il cui nome continua a circolare con insistenza negli ambienti vicini al club. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile incontro avvenuto con il presidente Saverio Sticchi Damiani. Un confronto che alimenta le voci secondo cui potrebbe essere proprio lui l’uomo individuato per raccogliere l’eredità lasciata da Corvino alla guida dell’area tecnica giallorossa.

In attesa di un nuovo direttore dell’area tecnica, la cosa certa è che il nome del difensore portoghese rappresenta il primo grande dossier aperto del Lecce dopo Corvino.

E forse anche il primo caso in cui si comprenderà quanto del mercato giallorosso fosse legato non solo alle idee del dirigente, ma anche alla sua rete di relazioni costruita in decenni di calcio.