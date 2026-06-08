784 posti disponibili nel leccese mentre inizia al settimana della Recruting week

Questo speciale report contiene tutte le offerte di lavoro aperte in vista della seconda edizione della Recruiting week organizzata da Arpal Puglia per i settori sanitario, socio-sanitario, chimico-farmaceutico, sociale e socio-pedagogico, presso i Centri per l’impiego dell’Ambito di Lecce.

Sono 97 i posti di lavoro disponibili per infermieri, psichiatri e neuropsichiatri infantili, tecnici ortopedici, ostetriche, oss, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici radiologi, farmacisti e cosmetologi, educatori sanitari, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, autisti soccorritori e di scuolabus, psicologi, educatori professionali, insegnanti, assistenti sociali e tanto altro. Le aziende coinvolte nei colloqui sono 34, attive nella provincia di Lecce, tra studi professionali, farmacie, centri di riabilitazione,Rsa, Rssa, cooperative sociali.

La recruiting week si divide in due parti.

COLLOQUI IN PRESENZA. Si terranno dal 15 al 18 giugno, dalle ore 14 alle ore 17, secondo il seguente calendario:

lunedì 15 giugno: presso i Centri per l’Impiego di Gallipoli, Martano e Poggiardo;

martedì 16 giugno: presso i Centri per l’Impiego di Campi Sal., Galatina e Tricase;

mercoledì 17 giugno: presso i Centri per l’Impiego di Maglie e Nardò;

giovedì 18 giugno: presso i Centri per l’Impiego di Lecce e Casarano.

Per partecipare, è necessario candidarsi preventivamente alle offerte tramite il portale Lavoro Per Te Puglia e presentarsi presso i Cpi muniti di più copie di curriculum vitae.

COLLOQUI ONLINE. Si terranno dal 15 al 30 giugno, nell’ambito della Strategia #mareasinistra della Regione Puglia, e sono riservati a persone che vivono fuori regione e vogliono cogliere l’occasione per tornare o trasferirsi in Puglia. Sarà possibile prenotarsi, specificando necessariamente il codice offerta a cui ci si intende candidare, compilando il seguente Google form: https://forms.gle/REhnQdMvUQzyzTrB6 .

Oltre alle candidature per i colloqui, si consiglia di effettuare l’iscrizione negli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per avere maggiori possibilità che il proprio profilo venga segnalato alle imprese del settore e per restare costantemente aggiornati. Per farlo, è necessario compilare questo modulo elettronico: https://forms.gle/n75DQh5Xk6jE8f7r6 (dettagli nel capitolo successivo).

Per il resto delle offerte di lavoro della settimana per tutti i settori professionali e gli appuntamenti in calendario, tra cui l‘ICT Day di UniSalento previsto il 10 giugno, si possono consultare nel 22esimo report settimanale cliccando qui: urly.it/31fzsp .

La ricerca di personale effettuata da ARPAL rispetta sempre il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

Per maggiori dettagli, si possono consultare il sito web e i social network di Arpal Puglia, le pagine Facebook Centri Impiego Lecce e Provincia e i profili Google di ogni centro per l’impiego.