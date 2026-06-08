Paura nella notte per un anziano scomparso: ritrovato a Gallipoli dopo una fuga dall’ospedale

GALLIPOLI (Lecce) – Ore di profonda apprensione, una mobilitazione capillare e, infine, il sospiro di sollievo. Si è conclusa con un lieto fine la notte di ricerche che ha tenuto con il fiato sospeso i soccorritori salentini, sulle tracce di un uomo di 85 anni, originario di Torino, che si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato 7 giugno, quando al Numero Unico di Emergenza 112 sono arrivate diverse segnalazioni da parte di alcuni automobilisti di passaggio.

Lungo la Strada Provinciale 101, nel tratto che collega Lecce a Gallipoli, un anziano camminava a piedi, visibilmente confuso e in balia del traffico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Cavallino, che sono riusciti a intercettarlo e a metterlo in sicurezza, riscontrando però una lucidità a tratti intermittente.

I militari hanno subito intuito la fragilità della situazione. Mentre sul posto arrivava un’ambulanza del 118, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il fratello dell’anziano.

È emerso così un quadro delicato: l’85enne, vedovo e senza figli, soffre di una patologia neurodegenerativa e non ha più legami familiari residenti nel Salento.

A quel punto si è attivata la rete dei servizi socio-assistenziali e l’uomo è stato trasferito all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per tutti i controlli necessari. Ma proprio quando la situazione sembrava sotto controllo, l’anziano è riuscito ad allontanarsi volontariamente dalla struttura sanitaria, scomparendo nel nulla mentre il sole già tramontava.

Da quel momento è scattata una vera e propria corsa contro il tempo.

I Carabinieri hanno coordinato una maxi-battuta, diramando l’identikit dell’uomo a tutte le pattuglie sul territorio. Le ricerche sono andate avanti senza sosta per tutta la notte tra sabato e domenica, setacciando strade e campagne.

La svolta è arrivata nelle prime ore del mattino, quando i militari della Stazione di Gallipoli hanno individuato l’anziano proprio nel territorio della città bella. Nonostante le ore passate al freddo e i chilometri percorsi, l’uomo è stato trovato in buone condizioni di salute. Per precauzione, è stato comunque accompagnato dai sanitari presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina per ulteriori accertamenti.

Una storia a lieto fine che rimarca il valore della vigilanza dei cittadini e della prontezza delle forze dell’ordine, capaci di fare rete per proteggere una vita fragile.