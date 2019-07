F.Oli.

MAGLIE (Lecce) – All’alba del 20 marzo scorso i carabinieri della Compagnia di Maglie smantellarono, con un blitz d’altri tempi, tre presunti gruppi criminali attivi in provincia di Lecce con ramificazioni nel brindisino. Nelle rete dei militari finì anche l’ex portiere del Lecce Davide Petrachi che, in una notte, passò dai riflettori di un campo di calcio a quelli meno abbaglianti della cronaca nera. Questa mattina, per gli imputati coinvolti nell’operazione ribattezzata “Orione”, è arrivato il verdetto di primo grado per chi ha scelto di essere giudicato in abbreviato. Altri, tra cui proprio Petrachi, hanno invece patteggiato chiudendo del tutto la propria vicenda giudiziaria con la scelta processuale più veloce.

Due tronconi processuali, dunque, nell’ambito della stessa operazione. Il gup Cinzia Vergine, al termine del processo con il rito abbreviato (consente uno sconto di un terzo sulla pena) ha condannato a 20 anni Vincenzo Amato, 41enne di Scorrano, latitante dal tempo, (15 anni, la richiesta del pm Maria Vallefuoco che ha coordinato le indagini con l’aggiunto della Dda Guglielmo Cataldi); 7 anni e 10 mesi per Antonio Roberto Guadadiello, 36, di Trepuzzi, (15 anni); 11 anni e 2 mesi a Paolo Guadadiello, 32enne, di Torchiarolo, (15 anni); 7 anni e 10 mesi a Marco Maggio, 28, di Trepuzzi, (15 anni); 14 anni e 4 mesi a Cosimo Miggiano, di 37, di Muro Leccese, (15 anni); 13 anni ad Andrea Caputo, 39enne, di Muro Leccese.

Poi ancora: 8 anni e 8 mesi ad Andrea Caputo, 40, di Muro Leccese, (13 anni); 15 anni e 20 giorni a Paolo Merico, 34, di Poggiardo, (12 anni); 12 anni a Vittorio Tunno, 37, di Muro Leccese, (12 anni); 5 anni, 6 mesi e 20 giorni Sergio Pede, 43enne, di Otranto, (a fronte di una richiesta di 8 anni assolto per non aver commesso il fatto da un capo d’imputazione); 4 anni, 10 mesi, 20 giorni e 4mila euro di multa (a fronte di una richiesta di 7) per Giuseppe Angelino, 25, di Giurdignano, assolto dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e difeso dall’avvocato Luca Puce; 5 anni e 19mila euro di multa per Francesco Bongiorno, 49; di Lecce, (4 anni); 4 anni e 18mila euro di multa Armando Capocelli, 33, di Maglie, (3 anni); 2 anni e 10mila euro di multa ad Antonio De Iaco, 35, di Sanarica, (3 anni); 4 anni e 8 mesi e 24mila euro di multa a Carmine De Rinaldis, 41, di Santa Cesarea Terme, (3 anni); 7 anni e 8 mesi a Virgilio Gnoni, 48, di Nociglia, (3 anni); 7 anni e 8 mesi per Alessandro Greco, 39, di Cutrofiano, (3 anni); 12 mesi e 3mila euro di multa Antonio Zezza, 29, di Ruffano, (3 anni). L’unica assoluzione (per non aver commesso il fatto) è stata accordata ad Alfredo Mazzeo, 51enne, di Otranto, dall’accusa di danneggiamento a seguito di incendio, difeso dall’avvocato Oronzo Maggiulli. Giuseppe Nuzzo, 48, di Cursi, sarà giudicato con il rito ordinario.

C’è poi la frangia degli imputati che hanno patteggiato: 1 anno e 8 mesi e 900 euro di multa (pena sospesa e non menzione) per l’ex portiere del Lecce, Davide Petrachi, 32enne di Melendugno. Un risultato che soddisfa appieno gli avvocati del calciatore, i legali Massimo Donadei e Raffaele Benfatto, anche perché Petrachi è stato ritenuto responsabile per la sola contestazione dello spaccio di lieve entità e non per l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contenuta nell’ordinanza poi annullata dal Tribunale del Riesame. Gli altri patteggiamenti: 1 anno e 2mila euro di multa per Lorenzo Antonaci, 42 anni, di Borgagne; 3 anni e 14mila euro di multa per Luigi Fuso, 63 anni, di San Cataldo; 9 mesi e 2mila euro di multa a Roberto Fuso, 38 anni di Lecce, (pena convertita in lavori di pubblica utilità così come richiesto dal suo avvocato difensore Mariangela Calò); 1 anno e 2mila euro di multa Alina Elena Mihailescu, 36 anni, residente a Otranto; 10 mesi e 1600 euro di multa Michele Serafino, 52 anni, di Lecce; 3 anni 4 emsi e 4mila euro di multa per Paolo Domenico Serra, 59 anni, di Carpignano Salentino, per il quale è caduto il reato associativo già in sede cautelare e accusato solo di episodi di spaccio; 1 anno e 2 mesi e 2mila euro di multa Piero Sparapane, 46 anni, di Lecce e per Stefano Sparapane, 26 anni, sempre di Lecce; 3 anni e 10 mesi a Cristian Stomeo, 25 anni, di Martano; 1 anno e 1200 euro di multa ad Antonio Tomasi, 48 anni, di Carpignano Salentino; 8 mesi a Francesco Zampilli, 58 anni, di Muro Leccese. Patteggiamento rigettato per Fabrizio De Mitri, 40 anni, di Botrugno, la cui posizione è stata stralciata e rinviata al 12 luglio.

Sul banco degli imputati non comparivano più alcuni soggetti (tra cui molte donne) raggiunti da una misura cautelare all’alba del 20 marzo di un anno fa. E molte delle iniziali accuse sono venute meno. In particolare il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso contenuto nell’ordinanza e poi depennato nell’avviso di conclusione notificato ad agosto. Il sodalizio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Maglie, avrebbe gestito fiumi di stupefacenti giunti nel Salento attraverso canali internazionali (Spagna, Albania e Tunisia) capaci di muoversi tra Martano e nel Nord Salento, fra Torchiarolo e Squinzano. Droga, soprattutto, ma anche altre attività. Le indagini hanno svelato i contatti con fornitori internazionali. Documentati numerosi viaggi all’estero di Cosimo Miggiano, il più stretto collaboratore di Amato. Avrebbe provveduto al sostentamento dei sodali arrestati e dei loro familiari anche tramite il pagamento delle spese legali con l’indicazione del legale di fiducia. Il gruppo, infine, è risultato essere in possesso di armi da fuoco e di esplosivi, fra cui quattro detonatori ad alto potenziale, destinati a compiere attentati estorsivi.

Tra gli imputati c’erano anche i fratelli Guadadiello: Paolo, condannato in via definitiva a sei anni per estorsione e Luigi, detenuto ad Alghero, dove sta scontando una condanna a 16 anni per omicidio. Questo secondo gruppo avrebbe agito, in particolare, nella zona del nord Salento. Stando a quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato particolarmente attivo anche nel settore delle estorsioni nei confronti dei clienti che si rifornivano di droga. Tanti retroscena delle attività gestite dal gruppo sarebbero state svelate con inconsapevoli confessioni nel corso dei colloqui in carcere, intercettati dagli investigatori: controllo del territorio, ripartizione dei profitti, armi, sostentamento economico dei detenuti.

Ricostruito un tentativo di estorsione compiuto dall’aggravante mafiosa a Giuseppe Angelino che avrebbe assicurato la sua protezione ad un ambulante di angurie da eventuali danneggiamenti o per controversie con altri ambulanti attivi nello stesso settore dietro il pagamento di 100 euro mensili. Lo stesso Angelino insieme con Sergio Pede avrebbe sequestrato D.B. trascinato in un luogo isolato e minacciato con una pistola puntata alla tempia perchè accusato di aver incendiato l’auto di Pede e avanzando una richiesta risarcitoria di 8mila e 400 euro per il danno subito.

Il collegio difensivo era completato dagli avvocati Ladislao Massari; Francesco Spagnolo; Alessandro Stomeo; Marco Putignano; Mario De Lorenzis; Luigi e Arcangelo Corvaglia; Patrizia Manzi; Selene Mariano; Mario e Vincenzo Blandolino; Silvio Caroli; Luigi Covella; Michelangelo Gorgoni; Antonio Savoia; Cristiano Solinas; Luigi Rella; Roberto Stanislao; Paolo Cantelmo; Stefano Pati; Antonio Sergi; Savino Vantaggiato; Antonio Colavero e Giuseppe Castelluzzo.